La cantante Rosalía se cuela en los exámenes de la PAU 2026 en Galicia: así fue la prueba de Lengua

La cantante Rosalía y una clase con alumnos de fondo

La cantante Rosalía ha sido la gran sorpresa del examen de Lengua y Literatura Castellana en la PAU 2026 de Galicia. Los estudiantes gallegos se han enfrentado al análisis de un artículo de opinión relacionado con su nuevo trabajo, Lux.

Publicado en noviembre de 2025, el disco Lux ha sido una novedad inesperada para los alumnos de 2º de Bachillerato, que este lunes a las 10:00 horas realizaron el primer examen de la Selectividad en Galicia.

Rosalía "aparece" por sorpresa en la PAU 2026 de Galicia

Según ha publicado Europa Press, los alumnos gallegos han tenido que completar un ejercicio a partir de un artículo de opinión sobre el álbum, que incluye algunos temas destacados como Berghain, La perla y Sauvignon blanc.

En el apartado literario, han caído los textos de Miguel de Unamuno y Antonio Machado, autores de la Generación del 98. Por su parte, en la sección dedicada al comentario de texto, las preguntas han girado en torno a La fundación, de Antonio Buero Vallejo, y El lector de Julio Verne, de Almudena Grandes.

Ambas obras forman parte del listado de lecturas obligatorias en 2º de Bachillerato.

Nervios y repasos de última hora

La primera jornada de exámenes de la Selectividad ha comenzado sin incidencias reseñables. Un total de 13.441 estudiantes gallegos han arrancado este martes el primero de los tres días de las pruebas PAU 2026.

Tras el examen de Lengua Castellana y Literatura, los alumnos han abordado bien el examen de Historia de España -donde les han preguntado acerca de la Guerra Civil, las desamortizaciones o el reinado de Alfonso XII-, o bien el de Filosofía -con cuestiones sobre Simone de Beauvoir, Aristóteles o Platón.

Esta tarde, a partir de las 16:00 horas, se celebrarán las pruebas de Geología y Ciencias Ambientales, Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II, Técnicas de Expresión Gráfico-Plástica y Movimientos Culturales y Artísticos.

Los últimos exámenes de la primera jornada de pruebas comenzarán a las 18:00 horas y los alumnos se enfrentarán a las siguientes materias: Dibujo Técnico II, Segunda Lengua Extranjera e Historia de la Música y de la Danza.

Calendario de exámenes de la PAU 2026 de Galicia

Una vez que finalice la jornada de este martes, los estudiantes afrontarán dos días más de exámenes, que se desarrollarán con el siguiente horario:

Miércoles, 3 de junio

09:30 - 11:00 horas: Primera Lengua Extranjera.

Primera Lengua Extranjera. 11:30 - 13:00 horas: Biología, Tecnología e Ingeniería II, Historia del Arte y Dibujo Técnico Aplicado a las Artes Plásticas y al Diseño II.

Biología, Tecnología e Ingeniería II, Historia del Arte y Dibujo Técnico Aplicado a las Artes Plásticas y al Diseño II. 16:00 - 17:30 horas: Física, Empresa y Diseño de Modelos de Negocio, Griego, Fundamentos Artísticos y Coro y Técnica Vocal II.

Física, Empresa y Diseño de Modelos de Negocio, Griego, Fundamentos Artísticos y Coro y Técnica Vocal II. 18:00 - 19:30 horas: Química, Geografía, Diseño y Literatura Dramática.

Jueves, 4 de junio

09:30 - 11:00 horas: Lingua Galega e Literatura.

Lingua Galega e Literatura. 11:30 - 13:00 horas: Matemáticas II, Latín II, Artes Escénicas, Dibujo Artístico II, Análisis Musical II y Ciencias Generales.

La PAU finalizará oficialmente el jueves 4 de junio a las 13:00 horas.