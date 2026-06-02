Arranca la Selectividad en A Coruña entre nervios y ganas de demostrar lo aprendido

Nervios a flor de piel y apuntes abiertos hasta el último minuto. Así empezó la mañana en los campus de Elviña y A Zapateira, en A Coruña, donde cientos de estudiantes afrontan desde hoy los exámenes de la PAU. Tras meses de preparación, el trabajo está prácticamente hecho. Ahora solo queda demostrar lo aprendido.

En total, se examinarán unos 3.800 estudiantes en la Universidade da Coruña, todos ellos repartidos en los campus de A Coruña y Ferrol. De ellos, 2.855 lo harán en las distintas facultades y escuelas repartidas por la ciudad herculina.

A primera hora de la mañana, los accesos a los campus de la Universidad se encontraron taponados por los vehículos que trataban de llegar a ellos, especialmente, a través de la avenida de Alfonso Molina.

A eso de las 8:30 de la mañana ya se podían ver a algunos estudiantes madrugadores esperando delante de varias facultades de la UDC. Algunos con apuntes en mano, otros sin ellos, compartiendo con sus compañeros de clase sus nervios e incertidumbres de cara a su futuro académico y profesional.

La jornada arranca con una presentación informativa a las 9:00 horas, en la que les explicarán los detalles clave para afrontar la prueba con éxito. A las 9:30 comenzará el primer examen, Lengua Castellana y Literatura, para el alumnado con adaptaciones o necesidades de apoyo educativo. El resto de los estudiantes lo iniciará a las 10:00. El segundo examen será Historia de España o Historia de la Filosofía de 12:00 a 13:30 horas.

Ya por la tarde, los exámenes se retomarán a las 16:00 horas, con materias como Geología y Ciencias Ambientales, Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II, Técnicas de Expresión Gráfico-Plástica y Movimientos Culturales y Artísticos, hasta las 17:30 horas. Después del descanso, de 18:00 a 19:30 horas será el turno de Dibujo Técnico II, las segundas lenguas extranjeras (Inglés, Francés, Alemán, Italiano y Portugués) y Historia de la Música y de la Danza.