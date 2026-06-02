Alumnos esta mañana en la Facultad de Informática de la UDC

Alumnos esta mañana en la Facultad de Informática de la UDC Quincemil

Educación

Arranca la Selectividad en A Coruña entre nervios y ganas de demostrar lo aprendido

Unos 2.855 estudiantes realizarán las pruebas en las distintas facultades y escuelas de la Universidade da Coruña en la ciudad

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Nervios a flor de piel y apuntes abiertos hasta el último minuto. Así empezó la mañana en los campus de Elviña y A Zapateira, en A Coruña, donde cientos de estudiantes afrontan desde hoy los exámenes de la PAU. Tras meses de preparación, el trabajo está prácticamente hecho. Ahora solo queda demostrar lo aprendido.

Atascos a primera horas en los accesos a A Coruña por las pruebas de acceso a la universidad

En total, se examinarán unos 3.800 estudiantes en la Universidade da Coruña, todos ellos repartidos en los campus de A Coruña y Ferrol. De ellos, 2.855 lo harán en las distintas facultades y escuelas repartidas por la ciudad herculina.

A primera hora de la mañana, los accesos a los campus de la Universidad se encontraron taponados por los vehículos que trataban de llegar a ellos, especialmente, a través de la avenida de Alfonso Molina.

A eso de las 8:30 de la mañana ya se podían ver a algunos estudiantes madrugadores esperando delante de varias facultades de la UDC. Algunos con apuntes en mano, otros sin ellos, compartiendo con sus compañeros de clase sus nervios e incertidumbres de cara a su futuro académico y profesional.

La jornada arranca con una presentación informativa a las 9:00 horas, en la que les explicarán los detalles clave para afrontar la prueba con éxito. A las 9:30 comenzará el primer examen, Lengua Castellana y Literatura, para el alumnado con adaptaciones o necesidades de apoyo educativo. El resto de los estudiantes lo iniciará a las 10:00. El segundo examen será Historia de España o Historia de la Filosofía de 12:00 a 13:30 horas.

Ya por la tarde, los exámenes se retomarán a las 16:00 horas, con materias como Geología y Ciencias Ambientales, Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II, Técnicas de Expresión Gráfico-Plástica y Movimientos Culturales y Artísticos, hasta las 17:30 horas. Después del descanso, de 18:00 a 19:30 horas será el turno de Dibujo Técnico II, las segundas lenguas extranjeras (Inglés, Francés, Alemán, Italiano y Portugués) y Historia de la Música y de la Danza.