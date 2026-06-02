Arranca la PAU en Santiago de Compostela: "Están los nervios a flor de piel"

Más de 2.400 alumnos se congregarán estos días en facultades como las de Ciencias Económicas y Empresariales, Ciencias de la Comunicación o Políticas en Santiago de Compostela para realizar las pruebas de acceso a la universidad (PAU). Apuntes en mano para un último repaso y con algún que otro nervio, los estudiantes se prepararon a las puertas de las facultades para esta primera jornada de la Selectividad que determinará la carrera universitaria que podrán cursar el año que viene.

La primera jornada comenzó a las nueve de la mañana, cuando los estudiantes acudieron a las distintas facultades para ser informados de todo el procedimiento y ya a las diez fue el primer examen, Lengua Castellana y Literatura. Antes de entrar para realizarlo, un grupo de estudiantes del IES Rosalía de Castro, en Santiago, se congregó en el pasillo de la facultad de Ciencias de la Comunicación para pegar un último repaso de la asignatura.

"Estamos a tope" dice Miguel quien quiere estudiar Fisioterapia, con una nota de corte cerca del 11. Está calmado y dice que lo lleva "muy bien": "están los nervios a flor de piel, pero estoy muy bien". Su amigo Nuno quiere estudiar Ingeniería Biomédica, aunque también le gustaría la opción de decantarse por alguna de la rama de humanidades: "es un poco raro, pero me gusta mucho la filosofía. Voy a hacer el examen de francés también por si acaso, que es de letras, para tener opciones". Comenta estar "tranquilo" aunque con "un poco de respeto porque está todo el mundo ahí, pero después del primer examen yo creo que ya me relajaré más".

Noa y Mario en cambio están más nerviosos. "Estoy un poco agobiada" dice Noa mientras se muerde las uñas, "espero que después del primer examen y ver cómo es me tranquilice un poco". Quiere estudiar Económicas que cuenta con una nota de corte con un 5. A pesar de tener una nota baja, Noa no va tranquila: "me pesa más porque no quería una nota muy baja y veo que hay temas que podría llevar mejor y me estreso", como Matemáticas e Inglés, las asignaturas que más se le atragantan.

A Mario le gustaría estudiar el grado de Análisis de Negocio e Inteligencia Artificial con una nota de corte de un 5 y que se encuentra en Madrid. A pesar de los nervios, dice llevarlo "bien" con asignaturas que le gustan más y otras que menos, como Historia de España.

Historia será la materia que dará paso al segundo examen de la jornada, aunque el alumnado puede escoger si examinarse en Historia de España o Historia de la Filosofía. Por la tarde se realizarán las pruebas de Geología y Ciencias Ambientales, Matemáticas Aplicadas a las CCSS II, Técnicas de Expresión Gráfico-Plástica y Movimientos Culturales y Artísticos, cerrando el día con Dibujo Técnico II, Segunda Lengua Extranjera e Historia de la Música y de la Danza.

Como novedad este año, todos los estudiantes finalizarán el mismo día, el jueves. Antes, durante esta última jornada se realizaban los exámenes de materias optativas. Sin embargo, el tercer día contará con la prueba de Lengua Gallega y Literatura, obligando a acudir prácticamente a todo el alumnado. Ese día también tendrán lugar las pruebas de Matemáticas II, Latín II, Artes Escénicas, Dibujo Artístico II, Análisis Musical II y Ciencias Generales.

Más vigilancia

La Comisión Interuniversitaria de Galicia (CIUG) ha querido blindar la legalidad del proceso publicando una adenda al protocolo que otorga poderes a los profesores de las comisiones delegadas.

De este modo, el personal podrá inspeccionar objetos como gafas, calculadoras o bolígrafos y, en caso de tener un dispositivo electrónico no permitido, supondrá una expulsión inmediata.

Minutos antes de dar comienzo el primer examen, se pasó un detector de radiofrecuencia por el aula para detectar y localizar cualquier dispositivo electrónico. El año pasado, no se detectó ninguna incidencia de fraude con dispositivos.