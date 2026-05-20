El futuro del colegio Peleteiro de Santiago: mantendrá la estructura y el proyecto educativo

El colegio Peleteiro de Santiago de Compostela ha sido adquirido por Globeducate, que se ha comprometido a "mantener la estructura y el proyecto educativo" del centro, que atesora más de siete décadas de historia. La firma señala que "pocos cambios se tendrán que hacer" porque se trata de un colegio "maravilloso".

El grupo internacional está presente en 11 países a través de 65 centros, 12 de los cuales están en España. Antes de adquirir Peleteiro, ya controlaba dos en Galicia: O Castro British International School de Vigo y Coruña British International School.

Un portavoz del grupo ha explicado a Europa Press que en el proceso de toma de control del centro compostelano no se prevé "ninguna modificación" porque se trata de un centro "referente" en España. Así, ha mandado un mensaje de tranquilidad y "paciencia" a las familias.

Una muestra de la continuidad que prevén darle al centro educativo es el hecho de que Luis Peleteiro, hijo de los fundadores del colegio, se mantendrá en la dirección, tal y como había avanzado este martes el centro en una comunicación dirigida a las familias.

El portavoz de Globeducate también ha señalado que "las condiciones no pueden cambiarse", en referencia a las tarifas abonadas por las familias, ya que la reserva de plaza para el curso 2026-2027 está formalizada desde hace tres semanas.

Ninguna de las partes implicadas en la venta del colegio privado ha querido dar detalles sobre el montante de la operación ni han querido desvelar si la familia Peleteiro se ha quedado con algún porcentaje del negocio.

Valores compartidos

Esta integración, señala Globeducate en un comunicado, es "un paso significativo" en la historia del centro, que tiene como misión "formar alumnos íntegros preparados para afrontar los retos del futuro" sin perder de vista las raíces, la cultura y los valores que definen al Colegio Peleteiro.

"La excelencia académica, la innovación, la formación integral y la importancia de los valores compartidos han sido factores clave para dar este importante paso", señala el grupo internacional en el texto

El CEO de Globeducate Iberia, Lorenzo Fiorani, señala que desde que iniciaron las conversaciones con el equipo del centro pudieron comprobar que se trataba de un colegio "construido sobre una visión profundamente humana: la excelencia académica y el desarrollo integral de cada alumno".

"Ese espíritu sigue plenamente vivo hoy en día, y es precisamente lo que hizo que esta decisión fuese natural. Nuestro compromiso es claro: ofrecer el apoyo que este colegio merece para seguir creciendo y garantizar la continuidad de todo aquello que ha convertido a Colegio Peleteiro en un referente nacional durante más de siete décadas. Estamos ilusionados por construir juntos sobre estos sólidos cimientos", añade Fiorani.

Una visión respaldada por el director del colegio, Luis Ildefonso Peleteiro Ramos: "Creemos que, por su respeto hacia los valores, principios y proyecto educativo de nuestro colegio, así como por contar con centros educativos de primer nivel tanto en nuestro país como en el extranjero, Globeducate es la organización ideal a la que unirnos".

El CEO de Globeducate, Luca Uva, subraya el valor de esta nueva incorporación para el grupo: "Estamos encantados de dar la bienvenida a Colegio Peleteiro a Globeducate, reforzando aún más nuestra presencia en España, país en el que nació nuestro grupo.

"Globeducate mantiene un firme compromiso con ofrecer a los alumnos una educación excelente a través de una amplia variedad de currículos nacionales e internacionales, y esperamos apoyar al colegio para ofrecer todavía más oportunidades dentro de nuestra red global", añade Luca Uva.