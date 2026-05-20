Emoción ante las graduaciones universitarias en Santiago: "Llevo buscando el outfit desde diciembre"

Nervios, emoción y ganas se mezclan estas semanas en Santiago de Compostela. Los estudiantes de la universidad afrontan los últimos exámenes del curso antes de celebrar una de las fechas más señaladas de su vida, donde se entrecruzan la carrera profesional y la personal: la graduación.

Miles de estudiantes despedirán a lo largo del verano los años que pasaron en la capital gallega adquiriendo conocimientos para incorporarse lo más preparados posibles a la que será una parte fundamental de su día a día a partir de este momento. El estudio dará paso al trabajo para muchos de ellos, que se incorporan al mercado laboral con ilusión.

Pero antes, nada mejor que decir adiós a esta etapa acompañados por familiares y amigos, así como por los compañeros con los que compartieron horas de estudio, exámenes, prácticas y fiestas. La mayor parte del alumnado se ha organizado de forma que haya un comité organizador que somete a votación las decisiones más importantes.

Dónde celebrar la graduación y la posterior fiesta, cuántas personas pueden ser invitadas, qué música amenizará la jornada, qué menú degustar, dónde hacer las fotos de la orla... Son muchos los detalles que pulir para que todo salga perfecto. Hablamos con tres jóvenes que miran al futuro con ganas y que ya cuentan (también con algo de pena) los días para la graduación.

Acompañantes y organización

Marta García Méndez acaba los exámenes el 1 de junio, ya que este cuatrimestre solo tiene dos asignaturas optativas en el Grao en Matemáticas, así como la defensa y presentación del Trabajo de Fin de Curso (TFG). El alumnado creó un comité de cinco personas que se encargan de organizar la graduación, aunque siempre hacen encuestas con sus compañeros sobre las cuestiones más relevantes.

Y es que nada mejor que elegir de forma democrática el local en el que celebrar el acto, así como los padrinos de promoción o las fotos de la orla, que siempre quedan para el recuerdo. Unos 115 alumnos celebrarán el evento el 17 de julio en Los Robles y cada uno de ellos podrá llevar un máximo de seis acompañantes.

"Levarei a meus pais, a miña irmá e a algunha amiga", señala la joven, que concreta que la fiesta se prolongará hasta las 02:00 horas en Los Robles y que a continuación irán a la Discoteca Circus, para la que ya tienen entradas. Una forma de asegurarse de que la fiesta sigue tras la cena y de que podrán seguir pasándoselo en grande acompañados por sus compañeros en estos últimos años.

Aroa Cabaleiro Meijomín se gradúa este mes de junio en Óptica e Optometría. La joven terminó los estudios en enero y ahora está inmersa en las prácticas y el TFG. En su caso, comenta que entre todas las personas de la clase votaron las opciones que más les gustaban para cerrar una graduación que encajara con todos.

"Sairon varios compañeiros por sorteo que son en si os que se encargan de facer as reservas e demais" Aroa Cabaleiro Meijomín, futura graduada en Óptica e Optometría

"Sairon varios compañeiros por sorteo que son en si os que se encargan de facer as reservas e demais", explica Aroa Cabaleiro sobre la forma en la que están organizados para el acto, que tendrá lugar el 27 de junio en el pazo de Fonseca.

Todos pueden llevar un máximo de cuatro acompañantes por persona y, en el caso de esta futura óptico, irá acompañada por sus padres, su hermano y una amiga. Una forma de celebrar en familia la graduación antes de la fiesta, que vivirá acompañada por 44 compañeros con los que cenará en el Restaurante Los Robles.

Paula Suárez Basalo terminó los exámenes del Grao de Maestro/a en Educación Primaria en enero y, al haber aprobado todo, está centrada este segundo cuatrimestre en hacer las prácticas en un colegio, el TFG y la memoria del prácticum. Mientras, cuenta los días para la graduación, que será el 6 de junio en el Palacio de Congresos e Exposicións de Galicia.

Paula Suárez Basalo con sus amigas.

"Contamos con un equipo de 16 personas, del cual formo parte, que nos encargamos de toda la gestión de la graduación: desde la búsqueda del lugar para el acto y la cena hasta los pagos correspondientes. Trabajamos bajo la supervisión de un profesor de la universidad y nos repartimos las distintas tareas relacionadas con el evento", explica la joven.

Estos 16 estudiantes han creado un grupo de WhatsApp interno para gestionar los pasos a dar y otro con toda la promoción, ya que las decisiones importantes que toma el equipo de organización se someten a votación con el resto de compañeros. Y es que la graduación de los futuros maestros infantiles será por todo lo grande: la hacen conjunta con el Grao en Maestro/a de Educación Primaria y el Doble Grao en Maestro/a de Educación Infantil e Educación Primaria.

Un total 177 personas que dicen adiós a la etapa universitaria acompañadas por sus familias y amigos más cercanos en el Palacio de Congresos e Exposicións de Galicia antes de ir, ya solo los recién graduados y el profesorado de la facultad, al Pazo Vista Alegre. Allí disfrutarán de una cena a la que seguirá una fiesta con DJ.

Alberto José Cebeiro Lodeiro está terminado el Grao en Enfermaría. Tras finalizar las prácticas el pasado 15 de mayo, ultima su TFG, que deben presentar el 18 o el 19 de junio. Antes, sin embargo, podrá disfrutar de una de las fiestas más esperadas de los últimos cuatro años: la graduación, que será el 4 de junio.

"O mellor da noite seguro que será o detalle que nos fixo o noso padriño da graduacion, que nos vai invitar a un almorzo a mañán seguinte á festa de chocolate con churros para todos, vainos saber a gloria!" Alberto José Cebeiro Lodeiro, futuro graduado en Enfermería

"Dos 120 alumnos aproximadamente que somos entre as dúas clases, un grupo de en torno a 20 personas presentaronse voluntarias a organizalo. Nestas 20 repartironse tarefas en grupos mais pequenos: uns buscan restaurante, outros encarganse do lugar onde se fara o acto, outros de falar co profesorado, outros de levar as contas dos gastos e os pagos que lle toca a cada un, etc", señala el joven sobre la organización.

El evento será en la Cidade da Cultura y, posteriormente, irán a cenar y a celebrar al Pazo de Vista Alegre. "Contratamos a un DJ para alargar a noite ata as 6 da mañá. Despois tocará volver en bus para Santiago… Pero o mellor da noites seguro que será o detalle que nos fixo o noso padriño da graduacion, que nos vai invitar a un almorzo a mañán seguinte á festa de chocolate con churros para todos, vainos saber a gloria!"

Cada uno de los estudiantes puede llevar un máximo de cinco acompañantes al acto, aunque después ofrecerán unos pinchos a los que pueden acercarse más seres queridos para compartir con ellos este momento tan especial. "No meu caso acompañaranme os meus pais, os meus avós e meu padriño", explica el futuro enfermero.

La búsqueda del outfit perfecto

"O outfil deume varios quebradeiros de cabeza. Levo buscando dende decembro", explica Marta García, que compró varios vestidos en internet y probó varios en tiendas físicas hasta encontrar el definitivo en Lady Pipa: "Quédanme os complementos. Inda non os comprei porque non estou segura do que quero levar. Os zapatos sí que os teño, vou reutilizar uns doutro evento que teño".

La futura graduada en Matemáticas pedirá pronto cita en la peluquería a pesar de que queden dos meses para la graduación. Los salones de belleza tienen en los meses de verano mucho trabajo debido no solo a estos eventos, sino también a otros como bodas, comuniones o bautizos, por lo que puede resultar más complicado encontrar hueco.

Alberto José Cebeiro Lodeiro con un grupo de sus compañeros de Enfermería. Cedida

Alberto José Cebeiro Lodeiro ya tiene pensado tanto el peinado como el outfit y tiene previsto ir a la peluquería unos días antes del evento. "Para o traxe aínda quedan algúns detalles que mercar. Estame custando un pouco encontrar o que teño na mente, pero a idea está lista e teño aínda algo de tempo", explica el futuro enfermero.

Aroa Cabaleiro, por su parte, reservó peluquería para el día de la graduación e irá la semana de la celebración a hacerse las uñas. "O vestido, zapatos e demais intentei buscalos coa maior antelación posible pero inda non teño todo", confiesa la futura óptico, que recurrió a varias tiendas especializadas en vestidos de fiesta como Lady Pipa con el objetivo de encontrar algo con el que sentirse cómoda y no coincidir con otra persona.

"Considero que en sí foi bastante fácil atopar porque tanto se acudes en persoa a unha tenda como si miras por internet hai unha amplia variedade. Eu en principio comprei un por internet pero acabeino devolvendo e fun en persoa a probar varios a El Corte Inglés ata que din co que mais me gustou", explica Aroa Cabaleiro.

"Teño moitas ganas de que chegue o día, aínda que me da bastante pena porque supón un peche ou o fin dunha etapa que me gustou moito, pese a que tamén tivo os seus altibaixos" Marta García Méndez, futura graduada en Matemáticas

Paula Suárez, por su parte, ya tiene todo listo: "Para mí, lo más importante es sentirme cómoda y fiel a mi estilo. He optado por un peinado y un estilismo que reflejen mi personalidad. Para el peinado, confiaré en mi peluquería de siempre, mientras que del maquillaje me encargaré yo misma. En cuanto a la ropa y los accesorios, he recurrido a tiendas y marcas que ya conozco para asegurar que el resultado sea exactamente lo que busco".

La futura profesora de Educación Primaria asegura que le resultó mucho más sencillo de lo que esperaba encontrar el outfit. La joven reconoce que la búsqueda del vestuario cuando se graduó en bachillerato fue "tediosa", pasando varios fines de semana recorriendo tiendas físicas para encontrar el conjunto ideal. En esta ocasión, hizo la compra online en una marca que ya conocía: "Me ha permitido gestionar el outfit con mucha más confianza".

Pena y ganas a partes iguales

Todas ellas afrontan la cuenta atrás de la graduación con ganas, pero con cierta pena por cerrar la etapa universitaria.

"Tengo muchísimas ganas de disfrutar del día porque, como bien dice el refrán, 'Todo esfuerzo tiene su recompensa'. Después de estos años de dedicación, me hace mucha ilusión celebrar el final de esta etapa con mis amigos/as y familia", señala Paula Suárez.

Coincide con ella Marta García Méndez: "Teño moitas ganas de que chegue o día, aínda que me da bastante pena porque supón un peche ou o fin dunha etapa que me gustou moito, pese a que tamén tivo os seus altibaixos".

Alberto José Cebeiro Lodeiro, por su parte, se despide agradecido de esta etapa no solo por lo aprendido, sino también por las personas con las que tanto comparte: "Coñecin a xente maravillosa que hoxe considero un pilar fundamental na miña vida".

"Será un día inolvidable para celebrar eses catro anos nos que compartimos anécdotas e vivencias xuntos e, inda que da pena despedirse da vida universitaria, seguiremonos vendo polo hospital e seguro que organizando xuntazas para non perder o contacto e recordar os vellos tempos", concluye el joven.