Más de 170 estudiantes llenan el Coliseum de A Coruña para competir con drones y tecnología.

El CPR Plurilingüe Montecastelo, de Vigo, se proclamó este jueves ganador de la quinta edición de la Liga Maker Drone, una competición impulsada por la Fundación Barrié y el centro tecnológico ITG que reunió en el Coliseum de A Coruña a más de 170 estudiantes de toda Galicia. El acto contó con la presencia de la alcaldesa, Inés Rey, encargada de entregar el premio al equipo vencedor junto a representantes de ambas entidades organizadoras.

El centro vigués logró imponerse a otros 16 colegios e institutos gallegos y revalidó así el título conseguido en la edición anterior tras completar en el menor tiempo posible una prueba centrada en el diseño, programación y pilotaje de sistemas dron aplicados a trabajos de mantenimiento en altura.

La jornada final reunió además a cerca de 1.000 miembros de la comunidad educativa como espectadores en una competición orientada al fomento de vocaciones STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) entre estudiantes de segundo de ESO.

Un reto con aplicaciones reales

La prueba de esta edición estuvo vinculada a la prevención de accidentes laborales en trabajos en altura, una problemática que dejó más de 27.000 siniestros en España durante 2024. Para ello, los equipos tuvieron que desarrollar soluciones tecnológicas capaces de operar sobre un aerogenerador móvil de diez metros de altura diseñado específicamente para la competición.

Competidoras de la V Liga Maker Drone

Por primera vez en la historia de la Liga Maker Drone, el escenario incluía elementos en movimiento, lo que añadió dificultad tanto al pilotaje como a la programación de los drones. Los dispositivos debían proyectar líquido en varios puntos de la estructura, simulando tareas de mantenimiento, y posteriormente recoger cajas de herramientas situadas en altura para depositarlas en un contenedor en el suelo.

El sistema diseñado por el CPR Montecastelo incorporó un mecanismo automatizado de agarre, sensores de distancia, señalización LED y una cámara WiFi para supervisión en tiempo real. La propuesta estaba enfocada a tareas de limpieza y mantenimiento de aerogeneradores mediante pulverización de agua.

Reconocimientos para otros centros gallegos

Además del equipo ganador, el jurado reconoció el trabajo de otros cuatro centros participantes. El IES Francisco Daviña Rey, de Monforte de Lemos, recibió el premio al mejor diseño; el CPR Las Acacias, de Vigo, fue distinguido por la solución más disruptiva; el IES Isaac Díaz Pardo, de Sada, obtuvo el reconocimiento a la destreza en vuelo; y el IES Poeta Díaz Castro, de Guitiriz, logró el premio a la mejor presentación.

Ganadores de la V Liga Maker Drone

Como parte del galardón, el equipo vencedor realizará una visita al Centro de Control de Área Terminal de Santiago de Compostela gracias a la colaboración de ENAIRE.

Tecnología y trabajo en equipo

La Liga Maker Drone busca acercar la tecnología a los jóvenes a través de retos prácticos relacionados con aplicaciones reales de la ingeniería y la innovación. Para ello, cada centro participante recibió formación específica, asesoramiento técnico y un dron con el que desarrollar su propuesta a lo largo del curso.

Desde la Fundación Barrié e ITG destacaron la capacidad de los estudiantes para afrontar desafíos complejos mediante el trabajo colaborativo y la experimentación tecnológica, en una iniciativa ya consolidada dentro del calendario educativo gallego.