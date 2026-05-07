La Xunta propone que el curso escolar 2026/27 comience el 9 de septiembre: estas son las vacaciones

Dos profesoras con un grupo de alumnos el día que arranca el curso escolar en Galicia, en el CEIP Eduardo Cela Vila de Triacastela, en una foto de archivo. Carlos Castro - Europa Press

La Xunta propondrá el próximo 13 de mayo en la Mesa sectorial Docente que el curso escolar 2026-27 comience el 9 de septiembre y termine el 21 de junio de 2027. Estas fechas se aplicarán a todas las etapas educativas excepto a los segundos cursos de los ciclos formativos de grado Básico, Medio y Superior de FP, que finalizarán el 15 de junio.

Así se recoge en el borrador de orden que la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e FP acaba de remitir a las organizaciones sindicales CCOO, ANPE, UGT y CSIF para analizar en la mesa de la próxima semana, en la que también se abordará la propuesta para reconfigurar el horario del profesorado de Secundaria.

La Xunta señala que en el caso de las Enseñanzas de Régimen Especial, como ocurrió este curso y teniendo en cuenta las características y particularidades de estos estudios, podrá flexibilizarse el inicio de las actividades lectivas hasta el 16 de septiembre como muy tarde. Las clases de 2º de Bachillerato finalizarán de acuerdo con las fechas previstas para la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU).

Los períodos de vacaciones escolares irían del día 21 de diciembre de 2026 al 6 de enero de 2027, ambos inclusive, en Navidad; los días 8, 9 y 10 de febrero de 2027 para el Entroido; y desde el día 22 hasta el 29 de marzo, ambos incluidos, para Semana Santa. Los días no lectivos serán el 7 de diciembre (Día de la Enseñanza) y las fiestas laborales de ámbito estatal, autonómico y local.

La propuesta de orden de calendario también recoge que, para el próximo curso, las pruebas de evaluación de diagnóstico fijadas por el Gobierno del Estado a través de la Ley de educación LOMLOE para 4º curso de Primaria tendrán lugar entre el 26 y el 30 de abril, y para 2º de ESO se realizarán entre el 19 y el 23 de abril de 2027.

Respecto al período de adaptación para el alumnado de 4º de Educación Infantil, los centros pueden optar por una incorporación gradual que no se prolongará más allá del 15 de septiembre.

Profesorado de Secundaria

La propuesta de trabajo entre la Consellería de Educación y las organizaciones sindicales CCOO, ANPE, UGT y CSIF para intensificar y ampliar las mejoras recogidas en el Acuerdo de 2023, entre las que se encuentra la hoja de ruta para reconfigurar desde septiembre el horario del profesorado de Secundaria (ESO, Bachillerato y FP) y de las Enseñanzas de Régimen Especial para adaptar el trabajo a la realidad actual de los centros educativos también se tratará en la Mesa Sectorial Docente.

Esta medida supone pasar de 20 a 18 las sesiones lectivas directas en el aula, de manera que el profesorado pueda dedicar ese tiempo a otras necesidades de carácter escolar como la atención al alumnado o a las familias y al desarrollo de proyectos educativos y protocolos.

Todos ellos contarán con las 37,5 horas semanales laborales que tiene el resto del personal funcionario en Galicia, 30 de ellas de permanencia en el centro, con una parte fija de 23 horas a razón de 18 sesiones de docencia directa y cinco sesiones complementarias para apoyo, y una parte no fija de siete horas.

Dentro de la parte fija, las sesiones de docencia directa abarcan la impartición de las materias de la especialidad correspondiente, la tutoría presencial con el alumnado de su grupo en el caso de los tutores, la docencia de materias afines, la intervención directa con el alumnado de los especialistas en Pedagogía Terapéutica y en Audición y Lenguaje, las funciones de orientación y el apoyo a codocencia y los desdoblamientos de grupos.

Las cinco sesiones complementarias de permanencia fija en el centro estarán distribuidas a razón de una sesión de tutoría para la atención de las familias y del alumnado. Si no existen citas previamente concertadas, la dirección del centro asignará al profesorado la realización de otras funciones no lectivas en ese período. Las otras cuatro sesiones restantes se emplearán para realizar guardias u otras funciones que determine la dirección del centro.

Las siete horas de la parte no fija de permanencia en el centro se destinarán a actividades como sesiones de evaluación, de coordinación pedagógica, instrucción de expedientes, mantenimiento de laboratorios, coordinación y dinamización de planes y proyectos del centro, actividades complementarias con el alumnado o tutorización o mentoría con el profesorado en prácticas entre otras.

Funciones directivas y labor de tutoría

Otra de las propuestas que se elevará a la Mesa Sectorial es el incremento de las horas de dedicación al cargo que ejercen los equipos directivos en los centros escolares.

Estas personas ganarán unas dos horas más a la semana para atender estas funciones específicas, con unos máximos de dedicación que varían según la tipología del cargo (dirección, jefatura de estudios, secretaría y vicedirección) y el tipo de centro por número de alumnos matriculados.

Respecto a la labor de los tutores, por primera vez se les va a reconocer esa función con una hora de disponibilidad, según señala la Xunta en un comunicado.