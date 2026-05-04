La comunidad educativa convoca una veintena de manifestaciones en toda Galicia el 6 de mayo

El próximo miércoles, 6 de mayo, una veintena de manifestaciones recorrerán diferentes ciudades gallegas en defensa de la educación pública y para denunciar el "abandono" de los centros escolares.

La convocatoria parte de varias entidades de la comunidad educativa gallega como la Federación de ANPAS A Gameliña, ANPAS da provincia da Coruña, FANPO, FAVALMI, FOANPAS, Asembleas Abertas do Ensino Público, sindicatos de profesorado (CIG, CUT, STEG, Solidariedade Obreira e CNT) e estudantado (Fervenza, Erguer e o Sindicato de Estudantes).

Los convocantes explican que las movilizaciones, que se extenderán por las cuatro provincias, "nacen da necesidade dunha unión por parte de toda a comunidade educativa: familias, profesorado, alumnado, persoal de coidados e persoal non docente para reivindicar solucións urxentes ante unha situación de falta de financiación, recursos humanos e deficiencias graves en infraestruturas".

Inciden también en la "importancia de garantir unha atención real á diversidade e a necesidade dun plan público e accesible de recursos que garantan unha escola pública, digna, segura e de calidade".

Además, denuncian también que los centros educativos sufren de ratios "imposibles" y de falta de profesorado y especialistas, todo ello en centros que están en "condicións lamentables" y con "infraestruturas totalmente inseguras e insalubres". Todas las protestas se pueden consultar en este mapa.

Estas son las manifestaciones convocadas

En la provincia de A Coruña, las movilizaciones tendrán lugar en la ciudad de A Coruña, a las 18:00 horas en el parque de Cuatro Caminos, tras O Remanso; en Carballo, a las 19:00 horas en la plaza de Galicia; en Cee, a las 19:00 horas en la plaza 8 de marzo; en Santiago de Compostela, a las 19:00 horas en plaza Roja; en Ferrol, a las 18:30 horas en la plaza Amada García delante del edificio de la Xunta; en Muros, a las 19:00 horas en la plaza de la Vila y en Porto do Son, a las 19:00 horas en el Secadoiro de Congrios.

En la provincia de Lugo tendrán lugar en la ciudad de Lugo a las 19:00 horas en la plaza Horta do Seminario; en Monforte, a las 19:00 horas en plaza de España; en Ribadeo, a las 19:00 horas en el parque Rafael Fernández Cardoso y en Viveiro, a las 19:00 horas en la plaza Maior.

En Ourense serán en O Carballiño, a las 19:00 horas en la plaza do Concello; en Ourense ciudad, a las 19:00 horas desde la calle del Concello, delante de la Delegación Territorial y en Verín, a las 19:00 horas en el Concello.

En Pontevedra serán en A Estrada, a las 19:00 horas en la plaza del Mercado; en Mos a las 19:00 horas en la explanada de Queen y en O Porriño a las 19:00 horas en la plaza del Concello, con final conjunto; en O Morrazo, a las 19:00 horas en la plaza del Concello de Cangas; en O Salnés, a las 19:30 horas en la plaza del Corgo de O Grove; en Ponteareas, a las 19:00 horas en la salida del IES Val do Tea; en Pontevedra, a las 19:00 horas en la Peregrina; en Redondela, a las 19:00 horas en la plaza del Concello; en Val Miñor, a las 19:00 horas en la Capela de San Campio de Ramallosa; en Vigo, a las 19:00 horas en Vía Norte con Urzaiz y en Vila de Cruces, a las 19:00 horas en la salida del IES Marco do Camballón.