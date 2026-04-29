Mejora tu perfil profesional con estos cursos online, flexibles y sin coste para trabajadores en Galicia

LideraK impulsa una nueva oferta de formación dirigida a personas ocupadas en Galicia, con cursos pensados para mejorar competencias profesionales en sectores clave como la gestión de proyectos, la ofimática o la inteligencia artificial

La necesidad de actualización constante en el ámbito profesional ha convertido la formación continua en un elemento clave para mejorar la empleabilidad y adaptarse a los cambios del mercado laboral. En este contexto, la teleformación se consolida como una solución eficaz para quienes desean seguir formándose sin dejar de trabajar.

LideraK pone en marcha una nueva oferta de cursos de teleformación dirigidos a personas trabajadoras ocupadas en Galicia, pensados para facilitar el acceso a competencias actuales, prácticas y directamente aplicables al entorno profesional.

Formación dirigida a personas trabajadoras en activo en Galicia

Esta oferta formativa está destinada exclusivamente a personas trabajadoras en activo que coticen en Galicia. Este requisito es necesario para acceder a los cursos, ya que se enmarcan dentro de programas de formación vinculados al empleo.

El objetivo es ofrecer oportunidades reales de aprendizaje a profesionales que ya están trabajando, pero que desean actualizar conocimientos, mejorar su perfil o reorientar su trayectoria profesional hacia sectores con mayor demanda.

Modalidad 100% online: sin horarios ni desplazamientos

Uno de los principales valores diferenciales de esta formación es su modalidad de teleformación completamente online.

Esto implica que:

No hay horarios de conexión obligatorios

No existen clases presenciales

No es necesario desplazarse

Este modelo permite compatibilizar la formación con la jornada laboral y la vida personal, ofreciendo una flexibilidad total que facilita el acceso incluso a quienes tienen agendas ajustadas.

Cursos disponibles en la oferta formativa

LideraK ha seleccionado una serie de cursos con alta demanda y aplicabilidad en el mercado laboral actual. Cada formación cuenta con contenidos específicos y duración propia, por lo que se recomienda consultar la información detallada de cada programa.

Agile Project Management – nivel avanzado: Formación orientada a la gestión ágil de proyectos, cada vez más utilizada en empresas que trabajan con metodologías flexibles. Permite adquirir competencias en planificación, coordinación y liderazgo de equipos en entornos dinámicos.

Formación orientada a la gestión ágil de proyectos, cada vez más utilizada en empresas que trabajan con metodologías flexibles. Permite adquirir competencias en planificación, coordinación y liderazgo de equipos en entornos dinámicos. Project Management y certificaciones internacionales: Curso centrado en la gestión profesional de proyectos y en la preparación para certificaciones reconocidas internacionalmente. Incluye metodologías y herramientas utilizadas en entornos empresariales globales.

Curso centrado en la gestión profesional de proyectos y en la preparación para certificaciones reconocidas internacionalmente. Incluye metodologías y herramientas utilizadas en entornos empresariales globales. Ofimática online: Programa destinado a mejorar el manejo de herramientas digitales básicas como procesadores de texto, hojas de cálculo y presentaciones. Es una formación esencial para cualquier perfil profesional.

Programa destinado a mejorar el manejo de herramientas digitales básicas como procesadores de texto, hojas de cálculo y presentaciones. Es una formación esencial para cualquier perfil profesional. Inteligencia artificial aplicada a la empresa: Curso enfocado en el uso de la inteligencia artificial en entornos empresariales, mostrando cómo estas tecnologías pueden optimizar procesos, mejorar decisiones y aumentar la eficiencia.

Curso enfocado en el uso de la inteligencia artificial en entornos empresariales, mostrando cómo estas tecnologías pueden optimizar procesos, mejorar decisiones y aumentar la eficiencia. Introducción a la inteligencia artificial y los algoritmos: Formación introductoria a la inteligencia artificial, que explica conceptos básicos, funcionamiento de algoritmos y sus principales aplicaciones en la actualidad.

Extra exclusivo en los cursos de Inteligencia Artificial

En los cursos de inteligencia artificial, LideraK incorpora un valor añadido diferencial para el alumnado: Acceso a 5 píldoras prácticas de 1 hora en formato asíncrono, centradas en herramientas como GPT, Gemini, Make, Claude y Perplexity. Estas píldoras, impartidas por profesionales en activo, están diseñadas para:

Conocer herramientas actuales de IA

Aplicarlas en contextos reales

Mejorar la productividad en el entorno laboral

Ampliar competencias digitales avanzadas

Se trata de un contenido complementario que aporta una visión práctica y actualizada del uso real de la inteligencia artificial en empresas.

Formación flexible, pero con acompañamiento

Aunque los cursos son 100% online y no requieren horarios de conexión, el alumnado no está solo durante el proceso formativo.

Todos los programas cuentan con un/a tutor/a online, que realiza seguimiento, resuelve dudas y acompaña el aprendizaje de forma continua. Esto permite combinar flexibilidad total de estudio y acompañamiento docente constante, una fórmula que facilita el aprendizaje autónomo, pero con apoyo profesional en todo momento.

Plazas disponibles y formación sin coste

Actualmente hay plazas disponibles y distintos grupos abiertos, lo que facilita el acceso a la formación a más personas trabajadoras en Galicia.

Además, se trata de formación 100% subvencionada, por lo que no supone ningún coste económico para el alumnado.

Una oportunidad para seguir creciendo profesionalmente

Esta oferta formativa combina flexibilidad, especialización y gratuidad, convirtiéndose en una oportunidad para actualizar competencias y mejorar la empleabilidad. Desde la gestión de proyectos hasta la inteligencia artificial o las herramientas digitales, los cursos de LideraK están diseñados para responder a las necesidades reales del mercado laboral actual con un enfoque práctico y orientado a la aplicación profesional inmediata.

Para más información puedes consultar la web o resolver dudas y solicitar plaza directamente a través de WhatsApp.