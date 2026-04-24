Un grupo de estudiantes de A Coruña representará a España en una competición en EEUU

España estará representada en la competición internacional 'Future Problem Solving' de la Universidad de Indiana Bloomington, en Estados Unidos, por estudiantes de A Coruña. Cuatro equipos de secundaria de la Coruña British International School se han clasificado para la prueba que tendrá lugar del 10 al 14 de junio.

Para llegar hasta aquí, los coruñeses tuvieron que superar dos rondas previas internacionales de exámenes donde participaron 28.000 estudiantes de todo el mundo.

'Future Problem Solving' es un programa educativo internacional y una organización sin ánimo de lucro centrada en el desarrollo del pensamiento crítico, creativo y la capacidad de resolución de problemas. Creado en 1974 por el doctor E. Paul Torrance, el centro ubicado en A Coruña es el único de Galicia que ofrece esta formación de la mano de las profesoras Kerryn Koh y Sandra Fernández.

Este año, como explica el colegio en un comunicado, las presentaciones finales en la Universidad de Indiana se centrarán en plantear los retos de la silvicultura analizando cómo podemos proteger nuestros bosques al tiempo que mantenemos la actividad forestal para la construcción, la medicina y la creación de empleo en el futuro.

Por parte del colegio coruñés participarán Ágata Costoya, Emma Etterbeek, Hugo Escudero y Vega Vázquez en el equipo junior; Carla Lalín, Pablo Mariño, Sancho Rodríguez y Sara Gulias en el equipo Middle y Elisa López en el Middle individual.

Además, dentro de la categoría Community Project, participarán como parte del equipo Middle Irene Bonilla, Irene García, Javier Rodríguez, Lucas Cordero, Noa Fuentes y Rocío Márquez.

Para financiar el viaje a Indiana, las familias están buscando financiación con patrocinios y actividades, además de un sorteo de una gorra y una camiseta firmadas por el campeón de motociclismo Marc Márquez.