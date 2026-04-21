Galicia regulará los exámenes virtuales: se usarán sistemas biométricos de identificación

Galicia regulará los exámenes virtuales para la enseñanza pública no universitaria. Así lo ha avanzado el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en una comparecencia en la que ha concretado que se usarán sistemas biométricos para identificar al alumnado y "garantizar los resultados".

El titular del Ejecutivo gallego ha avanzado esta medida en la sesión de control del Parlamento gallego, que se ha celebrado hoy martes en vez de este miércoles debido al viaje que tiene previsto a China. Rueda prevé reunirse "con empresas chinas, con la intención de atraer inversiones para Galicia".

La regulación de los exámenes virtuales se enmarca en la futura Ley de Educación Digital, que de esta forma establecerá "sistemas biométricos que garanticen la autenticidad de los resultados" en el caso de pruebas a distancia sin supervisión docente.

"Esta es la educación del futuro y por ahí vamos a seguir tirando y esto garantiza que crezcamos económicamente, que las cosas vayan mejor", aseguró Rueda, según recoge Europa Press. El presidente de la Xunta ha señalado que esta medida es "pionera" en la educación no universitaria.

Fuentes de la Administración autonómica han concretado que, en el caso de las pruebas en línea con supervisión docente presencial (en el aula, en aula hospitalaria o en el domicilio del alumno) serán los profesores los encargados de verificar su identidad.

Respecto a las pruebas virtuales sin supervisión docente, la Xunta ha matizado que se adoptarán medidas específicas para garantizar la autenticidad y la fiabilidad de los resultados obtenidos.

La normativa incorporará otras medidas como que la comunicación entre profesores y familias se produzca solo a través de Abalar, la prohibición de grabar clases sin autorización o la regulación del uso de la inteligencia artificial o del móvil en las aulas, disponible solo a partir de tercero de ESO para uso exclusivamente pedagógico.

Alfonso Rueda señaló, además, que su Gobierno trabaja para que "Galicia siga teniendo buenos datos económicos" potenciando la enseñanza, atrayendo inversiones y aprovechando "todas las potencialidades industriales" que tiene la comunidad gallega.

Bajas laborales

La regulación de las bajas laborales de la Xunta, que ha generado una gran polémica, ha vuelto a ser uno de los temas tratados este martes en el Parlamento Galicia. A este respecto, Rueda ha señalado que son "un problema" ante el que es preciso "actuar" porque "se están perdiendo miles de horas de trabajo". Así ha respondido el presidente de la Xunta a una pregunta de la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, que ha achacado las bajas a la "incompetencia" del Gobierno gallego que "en lugar de reforzar la sanidad pública le da más poder a las mutuas que paga la patronal". Pontón ha iniciado su intervención exponiendo los "60.000 millones de euros de coste anual de la corrupción", así como las "122.000 horas extra gratuitas que cada semana hacen los trabajadores" y que, según ha explicado, suponen "un fraude de 160 millones cada año", además de señalar las "666 personas fallecidas en accidentes laborales entre los años 2014 y 2025" "Ni el coste de la corrupción, ni el fraude de las horas extra, ni tampoco el coste que significa esta altísima mortalidad le preocupa a Rueda", ha añadido la nacionalista, que ha señalado que Galicia es "la segunda comunidad con menos bajas de todo el Estado". "¿La duración de las bajas laborales es un problema? Por supuesto, porque cada día que un trabajador espera por una prueba, consulta o diagnóstico es un día más que empeora su salud y su capacidad de recuperación. Le pregunto, ¿va a reforzar la sanidad pública para garantizar ese derecho o va a seguir criminalizando a la clase trabajadora?", ha insistido Pontón. A este respecto, Pontón ha propuesto un plan de lucha "contra el fraude de las horas extra" que "está robando 160 millones de euros cada años a los trabajadores", según recoge Europa Press. "Ponga en marcha un plan para mejorar las condiciones laborales y de seguridad", ha reclamado la líder de la oposición. El presidente de la Xunta ha insistido en que existe "un problema" con las bajas, señalando que hay "el doble de bajas en España que en la Unión Europea", además de que Galicia es "la segunda comunidad con bajas más largas y con más jornadas laborales perdidas". Rueda ha aprovechado para acusar a Pontón de ser ella quien habla de que "los trabajadores son vagos y maleantes": "Nosotros no decimos nada de eso. Decimos que se pierden horas por el absentismo y hay que mejorar el proceso, internamente, en los procesos sanitarios, y externamente. Todo aquel que tenga derecho porque está enfermo, no es que tenga derecho, es que hay que cuidarlo especialmente, pero todos los que puedan estar cometiendo algún tipo de fraude, eso no puede ser".

Caso Villares

Rueda, por otro lado, ha reprochado a la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, que "criminalizase" y "vilipendiase" al exconselleiro do Mar Alfonso Villares, que fue investigado en un procedimiento por supuesta agresión sexual que ha sido archivado.

El presidente de la Xunta ha acusado a Pontón de "sectarismo, soberbia y cobardía", a lo que la nacionalista lo ha emplazado a hablar de su "lamentable comportamiento" en el caso Villares "cuando quiera, donde quiera y a la hora que quiera".