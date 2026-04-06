Galicia ofrecerá formación a hombres jóvenes e inmigrantes que abandonaron los estudios

Galicia localizará personas que han abandonado los estudios para ofrecerles alternativas educativas. Lo hará a través del programa Cualifica Talento, que ha sido presentado este lunes por el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, durante la rueda de prensa posterior al Consello da Xunta.

La tasa de abandono escolar en la comunidad gallega ronda el 10%, situada por debajo de la media nacional y con 15 puntos menos que en 2009. La Xunta, sin embargo, busca reducirla todavía más a través de diferentes iniciativas como la presentada este 6 de abril.

"No podemos conformarnos, hay cifras que tienen que preocuparnos", señaló el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que concretó que para ello comenzarán un programa especial para reducir el abandono escolar centrado en hombres e inmigrantes.

Román Rodríguez concretó que los grupos en los que se detecta una mayor tasa de abandono escolar son el de los hombres de entre 18 y 24 años y las personas inmigrantes. La tasa en la población masculina es, de hecho, del 13,5%, frente al 7% de la femenina.

¿Cómo funciona Cualifica Talento?

El programa localizará a las personas que salieron de su etapa formativa sin terminarla para darles información y una alternativa en la que los estudios sean un eje central. El objetivo es dotarlas de más herramientas de cara a su entrada en el mundo laboral.

Así, la Xunta creará equipos de orientación específica en áreas urbanas, integrados por personal especializado y profesores de Formación y Orientación Laboral (FOL). Estos equipos serán los encargados de identificar posibles beneficiarios, con los que conectarán por teléfono, entre otras vías.

Los posibles futuros alumnos recibirán asesoramiento y se fomentará su reincorporación al sistema educativo para que posteriormente "puedan dar el salto al mundo profesional con más garantías".

La Xunta contará para ello con la Inteligencia Artificial a través de 'OPI orienta' (para facilitar información sobre la oferta educativa) y trabajará mano a mano con Cáritas y otras entidades que desarrollan su actividad con personas desfavorecidas e inmigrantes.

Los equipos analizarán el caso de cada persona y le darán dos opciones, siempre adaptadas a su perfil: formación profesional acelerada y enseñanza en las escuelas para adultos. Así, las clases se impartirán en centros de FP, Epapu y Escuelas Oficiales de Idiomas.

Rodríguez señaló que, dentro del programa, también se promoverá que el estudiantado acredite sus competencias con el objetivo de que pueda obtener un reconocimiento oficial de su experiencia laboral previa.

"Estamos trabajando en la conformación de los equipos de cualificación", concretó el conselleiro de Educación, que señaló que en las próximas semanas comenzarán a contactar con las personas que tengan el perfil diana para que valoren la propuesta y se matriculen ya de cara al próximo curso.

Alrededor de 10.000 personas que residen en Galicia podrían formar parte de este programa que busca mejorar la cualificación de unas 2.000 desde el próximo año. Una forma, señaló Rodríguez, de "aprovechar el talento" y darle nuevas oportunidades a aquellos que han dejado los estudios al mismo tiempo que el mercado laboral cuenta con profesionales más formados.

Cualifica Talento se vincula con otros planes y estrategias de la Xunta. El conselleiro de Educación concretó que se integra en la estrategia FPGAL 360 y se alinea con el Plan MEGA de atención al alumnado extranjero.

Compra de material didáctico

Previamente, Alfonso Rueda había anunciado que la Xunta ha licitado la compra de nuevos materiales didácticos en papel para reforzar la enseñanza híbrida en las aulas.

Así, el Gobierno gallego ha autorizado 1,1 millones de euros para la compra de fichas didácticas; materiales con ejercicios; actividades para realizar prácticas en matemáticas y otras materias; y otro tipo de elementos como lupas, mapas, básculas o cintas métricas.

"Recuerdo que la implantación del modelo híbrido va a ser progresiva, empezaremos por diferentes niveles educativos, iremos subiendo y el objetivo es beneficiar con este modelo a 25.000 alumnos y alumnas en los próximos dos años", concluyó el presidente de la Xunta.