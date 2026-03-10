La Universidad de Santiago escogerá mañana a la primera rectora de su historia

Este miércoles, 11 de marzo, la Universidad de Santiago (USC) vivirá una jornada histórica: después de más de 500 años de historia, la universidad tendrá la primera rectora de su historia. La comunidad universitaria votará de nuevo electrónicamente, entre las 9:00 horas y las 18:00 horas, por las candidaturas de Rosa Crujeiras o Maite Flores.

El pasado 12 de febrero se celebró la primera vuelta de las elecciones en la que ninguna de las cuatro candidatas consiguió alcanzar el 50% de los votos. Crujeiras fue la candidata más votada, sumando el 41% de los votos ponderados y ganando en los cuatro sectores en los que se divide la comunidad universitaria.

Así, la catedrática de Estadística fue la más votada entre el profesorado doctor con vinculación permanente (459 votos), entre el personal docente investigador, el personal de administración y servicios, y entre los estudiantes (2.995 votos).

Por su parte, Maite Flores alcanzó el 22,3% de los votos, superando por solo 33 votos a la tercera candidata más votada, María José López Couso. El apoyo de los estudiantes y del personal de administración y servicios fue imprescindible para que la catedrática de Óptica pudiera enfrentarse a Crujeiras en esta segunda vuelta.

En esta primera vuelta la participación total fue del 63,8%, donde el sector I de la USC (personal docente e investigador con vinculación permanente) se volcó en esta primera vuelta con un 95,94% de la participación. Mientras que el estudiantado fue el grupo con menor participación, con el 30,83%.

Mañana, una vez finalizada la votación y se complete el escrutinio, los resultados se podrán consultar a partir de las 18:30 horas en la página web de la USC y el 23 de marzo se realizará la proclamación definitiva de la primera rectora de la USC y de Galicia.