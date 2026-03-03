Cerca de 5.000 escolares de A Coruña participarán en el programa musical 'Vai a banda'

Cerca de 5.000 escolares de centros educativos de A Coruña participarán en la nueva edición del programa musical 'Vai a banda', que arrancó este lunes en el Ágora con sus dos primeras sesiones.

La iniciativa, impulsada por el Ayuntamiento con la implicación de la Banda Municipal de Música, busca acercar de forma lúdica y didáctica el mundo de la música a los más jóvenes.

En esta ocasión, la temática elegida es "Una banda de película". El alumnado disfrutará de la interpretación en directo de reconocidas bandas sonoras de la historia del cine como Jurassic Park, Carros de fuego, Toy Story o Sonrisas y lágrimas, entre otras piezas muy populares.

La primera tanda de conciertos se celebrará hasta el viernes 6 de marzo, con dos sesiones matinales diarias. La segunda será del 16 al 18 de marzo, también en horario de mañana.

En total, se desarrollarán 14 actuaciones de 60 minutos, a las que acudirán prácticamente todos los centros de primaria de la ciudad.

El programa mantiene sus dos modalidades habituales: participación y oyente. Así, el alumnado que toca algún instrumento podrá subirse al escenario y tocar junto a los músicos profesionales en determinadas piezas.

Por su parte, el grupo oyente también formará parte activa del espectáculo, cantando desde sus butacas temas como Hay un amigo en mí o Hakuna Matata.

La actividad es gratuita y se enmarca en la estrategia municipal para fomentar la pasión por la música entre las nuevas generaciones. La propia Banda Municipal facilitó a los centros el material necesario para preparar su participación.