La Xunta de Galicia invierte 13,5 millones de euros en la especialización del Campus Terra de Lugo

El Consello de la Xunta de Galicia dio hoy luz verde al nuevo convenio con la Universidad de Santiago de Compostela para continuar el desarrollo de la estrategia de especialización del Campus Terra de Lugo, centrado en el ámbito de la agricultura, la ganadería, el ambiente, la veterinaria y la salud global.

El convenio supondrá una nueva inyección económica al campus por parte de la Xunta a través del nuevo convenio por más de 4,7 millones de euros. Se suma a la inversión de más de 8,8 millones de euros desde su puesta en marcha en 2013, lo que suma un total de más de 13,5 millones de euros.

Las actuaciones incluidas en el convenio para el desarrollo de la especialización del Campus Terra en el periodo 2026-2029 van orientadas a avanzar sobre las recomendaciones del Comité Avaliador que juzgó la renovación de la acreditación, con el fin de facilitar el cumplimiento de los objetivos estratégicos previstos.

Estrategia de especialización

La Xunta de Galicia impulsa desde 2013 el programa Campus de especialización, una iniciativa pionera en todo el Estado que tiene el objetivo de impulsar unas universidades estrictamente ligadas al territorio, destacando las fortalezas y potenciando las oportunidades de cada campus en estrecha relación con su entorno.

Con el objetivo último de contribuir a la mejora continua de la dinámica de funcionamiento de los campus de especialización, en el año 2019 se puso en marcha un proceso de acreditación de los campus de especialización.

El Campus Industrial de Ferrol (Universidad de A Coruña) fue el primero de España y de Galicia en obtener este sello, seguido del Campus Terra de Lugo (2021) y por el Campus Auga de Ourense (Universidad de Vigo, 2024).

La acreditación de especialización supone contar con un financiamiento específico por parte del Gobierno gallego a través del correspondiente convenio con la universidad.

Con este convenio para el Campus Terra y la inversión del Gobierno gallego en este programa se eleva casi a 40 millones de euros.