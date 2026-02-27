Sara Alvar, presidenta de BoanoiTe en A Coruña: "Las personas sin hogar están muy estereotipadas"

A Coruña calienta motores para una nueva gala Intercentros, que llenará el Coliseum de música y color el próximo viernes 13 de marzo. Un evento solidario que este año destinará su recaudación a Dano Cerebral A Coruña y la Asociación Boanoite y cuyas entradas salen hoy a la venta.

Creada por un grupo de amigos vinculados a la parroquia de San Francisco de Asís de los Franciscanos, BoanoiTe está presidida por Sara Alvar desde su fundación en el 2008. Desde entonces, cada viernes por la noche reparten bebidas calientes entre las personas sin hogar de la ciudad, a las que también escuchan.

Una labor que hacen como voluntarios y en la que invitan a la ciudadanía a participar, para eliminar todos los estigmas que existen sobre el sinhogarismo. Alvar, además, señala que el perfil de las personas en la calle ha cambiado mucho en los últimos 20 años.

La entidad dispone de un hogar con espacio para ocho usuarios a la que prevé destinar la cantidad de dinero que le entreguen de la recaudación de Intercentros, a cuya organización agradecen haber contado con ellos.

Voluntarios de BoanoiTe en la actividad de los viernes por la noche en las calles de A Coruña. Cedida

¿Qué supone para BoanoiTe ser una de las asociaciones beneficiarias de Intercentros?

Mucho. Intercentros implica muchísimo a los chicos y es muy conocido en la ciudad, es un referente. A nosotros nos va a dar visibilidad y nos permite dar a conocer la labor que hacemos. BoanoiTe es una asociación pequeñita, y todo lo que sea darla a conocer y animar a la gente a colaborar, siempre nos viene genial.

Es entonces fundamental contar con esa visibilidad y unirse para tener más fuerza.

Sí, y además la idea de Intercentros y de que todo sea a través de la música y el arte hace que sea un evento muy bonito.

En vuestro caso, ¿a qué tenéis pensado destinar el dinero de la recaudación?

Tenemos un hogar para inclusión en las instalaciones en las que antiguamente estaba Padre Rubinos en las que ahora mismo hay espacio para ocho personas. Nuestra idea es invertirlo ahí.

¿Es difícil para vosotros conseguir financiación para hacer reformas o mantener los edificios?

Claro, son desembolsos grandes. En otra ocasión hicimos un crowdfunding porque teníamos problemas en el tejado y al final pudimos reparar algo más.

Somos una asociación pequeña, y las recaudaciones que tenemos las destinamos a mantenimiento y para las trabajadoras. La parte de la infraestructura siempre es más complicada, y queremos que sea lo mejor posible para la comodidad de los chicos.

Eres la presidenta de BoanoiTe, pero además la fundaste hace 20 años. ¿Cómo ha evolucionado la situación de las personas sin hogar en A Coruña?

La problemática nunca desapareció. Ojalá llegue el momento en el que asociaciones como la nuestra no tengan sentido porque no hacen falta. Desde que empezamos hasta ahora, ha aumentado el número de personas que vive en la calle, el perfil ha cambiado y la problemática es más compleja.

No es que antes no lo fuera, pero sí que podía ser algo más crónico, con un perfil más concreto: varón, de mediana edad con problemas de desempleo y, si tenía adicciones, era al alcohol. Era como un "estereotipo", porque las personas sin hogar estaban muy estereotipadas, y lo siguen estando.

Pero ahora es más complejo y diverso: hay más migración, problemas de adicción, de salud mental, más mujeres...

"Con el frío siempre te acuerdas de que hay gente durmiendo en la calle, pero yo creo que es peor la lluvia y el viento, porque esos días es cuando los vemos peor: se les mojan el saco y la ropa, y no encuentran donde resguardarse bien porque entra el agua en todas partes" Sara Alvar, presidenta de BoanoiTe

¿Cómo ha sido vuestra labor en los últimos meses, en los que además ha habido varios temporales?

Complicado por ellos. Con el frío siempre te acuerdas de que hay gente durmiendo en la calle, pero yo creo que es peor la lluvia y el viento, porque esos días es cuando los vemos peor: se les mojan el saco y la ropa, y no encuentran donde resguardarse bien porque entra el agua en todas partes.

Este invierno ha sido duro para cualquier persona, y para ellos el triple.

¿Qué acciones habéis realizado?

Hemos mantenido el equipo de calle de los viernes. Nuestra asociación es principalmente voluntaria y es complicado movilizar a todo el voluntariado algún día más, pero hemos ido igualmente los días de temporal.

La gente que esté interesada en colaborar con BoanoiTe, ¿cómo puede hacerlo?

El que quiera colaborar con nosotros, nos quiera conocer o ver lo que hacemos, puede venir un viernes a las 21:00 horas a la parroquia de los Franciscanos. Si no, pueden hacerlo a través de nuestra página web o nuestro Instagram o en el correo tauboaanoite@gmail.es.

¿Y quién quiera colaborar de forma económica o con comida?

Todo es bienvenido. La comida es sobre todo para el hogar, pero los viernes sí que hemos hecho alguna campaña en la parroquia para recoger aguas, zumos envasados, leche para el chocolate...

Económicamente, tenemos Bizum (10094), y quien quiera hacerse socio, mejor todavía.

"Con nosotros colaboran varios colegios que mandan alumnos a la actividad y creo que lo que más se llevan además de colaborar con la ciudad es cambiar la visión que todos tenemos del colectivo de las personas sin hogar, que tiene muchas etiquetas: que no quieren trabajar, que consumen, que pasan de todo..." Sara Alvar, presidenta de BoanoiTe

¿Cómo se puede colaborar para cambiar la mirada que se dirige hacia las personas sin hogar?

Con nosotros colaboran varios colegios que mandan alumnos a la actividad y creo que lo que más se llevan además de colaborar con la ciudad es cambiar la visión que todos tenemos del colectivo de las personas sin hogar, que tiene muchas etiquetas: que no quieren trabajar, que consumen, que pasan de todo...

Y nadie está lejos de estar ahí, porque mucha gente ha tenido una serie de malas circunstancias, mala suerte, malas decisiones... y cualquier persona podría terminar ahí.

Hay que cambiar la mirada, porque son personas normales que están en una situación muy límite. Son personas como tú y como yo a las que les apetece charlar un rato y desconectar de la situación que tienen.

En las rutas del centro a veces la gente parece que te ve, ve que estás hablando con una persona a la que no había ni visto.

La invisibilidad es uno de los principales problemas de las personas sin hogar.

Sí, sin duda. Es un colectivo que tiene muchas etiquetas que tumbar a parte de la situación en la que está. Tienen mucho contra lo que remar.