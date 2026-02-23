Entregados en Ferrol los III Premios de Divulgación Científica Epifanio Campo

La Cátedra Epifanio Campo celebró hoy el acto de entrega del III Premio de Divulgación Científica Epifanio Campo en el Salón de Actos Concepción Arenal del Campus Industrial de Ferrol. El objetivo principal de este galardón es promover la investigación y el conocimiento en el ámbito de la economía circular dentro del colectivo universitario.

El acto contó con la presencia de la vicerrectora del Campus de Ferrol y Responsabilidade Social, Ana Isabel Ares Pernas, el consejero delegado del Grupo Rodonita, Jacobo Campo; el alcalde de As Somozas, Juan Alonso Tembrás y la directora de la Cátedra Epifanio Campo, María Paz Mateo.

María Paz Mateo fue la encargada de presentar el acto, en el que agradeció la presencia de destacados miembros de la comunidad universitaria, así como del Grupo Rodonita, promotor de la Cátedra Epifanio Campo. El primero en saludar y felicitar a los alumnos y alumnas premiados fue el alcalde de As Somozas y, tras su intervención, se procedió a la entrega de los galardones.

El premio principal, dotado con 1.200 euros, fue concedido a Paloma Funes García. La alumna, a través de una cuidada propuesta audiovisual, propone una reflexión sobre construir de forma más rápida, eficiente y respetuosa con el medio ambiente, así como una alternativa con la impresión 3D de hormigón con materiales sostenibles.

El premio concedió accésit en diferentes categorías: la que reconoce la originalidad de la propuesta multimedia, dotada con 300 euros, fue para el trabajo de Blanca Fernández Amado, mientras que el accésit que premia la capacidad de divulgación y sensibilización de la propuesta multimedia, y dotado también con 300 euros, fue para Carla Pérez Paz.

Los encargados de cerrar el acto fueron el consejero delegado del Grupo Rodonita y la vicerrectora del Campus de Ferrol y Responsabilidade Social. Jacobo Campo destacó que el objetivo de la Cátedra es impulsar tanto la investigación como la divulgación: "Aspiramos a que los proyectos de divulgación tengan una aplicación práctica, y este propósito debe de ir acompañado de la divulgación".

Ana Ares, por su parte, comenzó su intervención agradeciéndole al Grupo Rodonita la "confianza depositada" en la Universidade da Coruña (UDC) para la puesta en marcha de esta cátedra hace ya casi seis años. Acto seguido, mostró su "orgullo" de que las personas galardonadas sean tres mujeres, tres jóvenes que están divulgando en el campo de la ciencia, rompiendo barreras y trabajando a favor de una igualdad real.

13 participantes

La tercera edición de este premio, con el que se le rinde homenaje a Epifanio Campo, pionero en el ámbito de la economía circular y la gestión ambiental y fundador del Grupo Rodonita, contó con la participación de 13 estudiantes de grado, máster y el programa de doctorado de la Universidade da Coruña.

Los proyectos, presentados en distintos formatos (fotografía, infografía o vídeo), buscaban la divulgación de aspectos científicos relacionados con la economía circular, el agua, la energía y la gestión y valorización de los residuos industriales. De estas propuestas multimedia se valoraron fundamentalmente la calidad técnica y artística, el guion, la originalidad, el enfoque divulgador del mensaje y su capacidad de sensibilización.

Esta iniciativa se enmarca en el objetivo fundamental de la cátedra, que se centra en el fomento de la investigación, la formación y la divulgación en el ámbito del medio ambiente, la sostenibilidad y la gestión de residuos. En el caso de este premio, la finalidad es impulsar y reconocer la participación del alumnado de la UDC en el ámbito de la sostenibilidad y el cuidado del medio ambiente.