La UDC y Gabadi crean una cátedra para especializar Galicia en interiorismo naval

La Universidade da Coruña y la empresa Gabadi han firmado este jueves la creación de la Cátedra Gabadi-UDC, un proyecto que busca reforzar la formación y la investigación en habilitación e interiorismo naval, con especial atención a mega yates y cruceros.

El acuerdo fue rubricado en el Campus Industrial de Ferrol por el rector, Ricardo Cao, y el CEO de la compañía, Antonio José Llago Hermida, en un acto que contó también con representantes académicos del campus ferrolano.

La nueva cátedra estará adscrita a la Escola Politécnica de Enxeñaría de Ferrol y nace con una triple meta: elevar el nivel formativo en un sector estratégico, impulsar la innovación aplicada y consolidar una red estable entre universidad y tejido empresarial marítimo.

La iniciativa pondrá el foco en la formación especializada en habilitación naval de alta gama, integrando diseño, sostenibilidad y normativa internacional en programas orientados a embarcaciones de gran tamaño.

Además, el estudiantado podrá realizar prácticas curriculares y extracurriculares en proyectos reales, reforzando la conexión directa con la industria.

Entre las líneas de trabajo previstas figuran también la organización de premios y concursos para jóvenes talentos, la participación en ferias internacionales y el desarrollo de proyectos de I+D vinculados a nuevos materiales y soluciones técnicas para el sector naval.

Desde la UDC subrayan que la creación de esta cátedra se enmarca en su estrategia de colaboración con el entorno productivo gallego.

El rector destacó que la alianza refuerza el papel de la universidad como motor de transferencia de conocimiento y generador de talento cualificado, especialmente en un ámbito con proyección internacional.

Por su parte, desde Gabadi defendieron la importancia de tender puentes entre empresa y universidad para asegurar profesionales altamente cualificados y mejorar la competitividad del naval gallego.

La compañía, con más de 35 años de trayectoria y sede en Narón, trabaja tanto en el ámbito civil como militar, incluyendo habilitación de buques oceanográficos, yates, cruceros y transporte de gas natural licuado, además de contar con filiales en China y Canadá.

La cátedra contará con una inversión anual prevista de 20.000 euros y estará dirigida por Lucía Santiago Caamaño, profesora e investigadora vinculada al ámbito de la ingeniería naval.