A Coruña prorroga el contrato de las becas para estudiar en Norteamérica

Estudiantes de A Coruña que participan este curso en el programa de las Becas Norteamérica. Concello de A Coruña

El Ayuntamiento de A Coruña ha aprobado la prórroga del contrato del programa municipal de becas para estudiar en Norteamérica, una iniciativa que cumple ya un cuarto de siglo ofreciendo oportunidades formativas internacionales al alumnado coruñés.

El programa permitirá que 25 alumnos y alumnas puedan cursar el curso completo de Primero de Bachillerato en Norteamérica, dentro de una experiencia académica y vital que busca reforzar el aprendizaje del idioma, la autonomía personal y la proyección internacional de los estudiantes.

La primera edil herculina, Inés Rey, destacó que "se trata de una iniciativa consolidada, con 25 años de existencia, que se ha convertido en una de las convocatorias educativas más valoradas por las familias de la ciudad".

El objetivo es seguir apostando por la igualdad de oportunidades y facilitar el acceso a experiencias formativas en el extranjero.