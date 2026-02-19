La comunidad educativa del Rosalía de Castro, en A Coruña, sale a la calle por el estado del centro

La comunidad educativa del CEIP Rosalía de Castro de A Coruña alzó la voz este jueves con una concentración ante el centro para denunciar el estado de abandono de las instalaciones y la falta de accesibilidad.

La protesta, celebrada entre las 9:00 y las 9:15 horas, reunió a numerosos padres y madres, además de alumnado.

Durante el acto, la movilización obligó a cortar al tráfico la calle Pontedeume y la avenida de Arteixo en ambos sentidos.

El detonante más reciente es la inutilización del ascensor, fuera de servicio desde hace semanas, lo que impide el acceso a las plantas superiores a personas con movilidad reducida.

Entre los asistentes se encontraban familias directamente afectadas por esta situación, incluidos dos menores en silla de ruedas, que no pueden desplazarse con normalidad por el edificio.

Desperfectos en el colegio Rosalía de Castro. ANPA Aturuxo.

Desde la ANPA insisten en que la situación supone una barrera inaceptable para la igualdad. Durante la concentración se repitió el mensaje de que "la accesibilidad es igualdad y la inclusión no es opcional. Todos los niños y niñas cuentan", reclamando una reparación urgente y una solución definitiva.

El colegio arrastra además otros problemas estructurales. El pasado año, parte de la cubierta del tejado se desprendió y cayó a la calle por la que accede el alumnado de Infantil, generando riesgo para los menores.

A ello se suman goteras, humedades, problemas eléctricos y espacios en condiciones insalubres, como el aula destinada a música y danza.

La comunidad educativa anunció que continuará con las movilizaciones y participará en la manifestación convocada por la Federación de ANPAs de A Coruña el próximo día 28, para denunciar el deterioro de la escuela pública en la provincia.