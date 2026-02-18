El Ministerio de Educación premia a dos alumnas de Galicia por trabajos sobre la Constitución

Irene Fernández Paulos, del CPR Plurilingüe Hijas de Cristo Rey de Oleiros, y Salma Vilarnovo Allal, del IES A Cachada de Boiro, han sido premiadas por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes en el concurso 'Una Constitución para todos' en su edición de 2025.

El certamen está destinado al alumnado de los centros docentes españoles que imparten enseñanzas no universitarias y que desarrollan trabajos sobre la Constitución Española con el objetivo de "estimular y promover la reflexión acerca del valor, la importancia y el papel que juega en la vida cotidiana nuestra Carta Magna".

Los trabajos de esta edición (el concurso se realiza desde 2015) podían presentarse en tres formatos diferentes: relato o poesía, proyecto con el lenguaje de programación Scratch, o vídeo que siga el formato bibliotráiler.

Irene Fernández Paulos se hizo con el galardón en la Modalidad de 3º a 6º de Educación Primaria en vídeo, mientras que Salma Vilarnovo Allal participó con un relato o poesía en la Modalidad ESO, Grado Básico, Educación Especial y Educación de Adultos.

Ambas recibirán un premio en especie por un importe máximo de 1.500 euros y un diploma acreditativo del conocimiento y significado de la Constitución