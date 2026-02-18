A Coruña acoge el XXXIV Intercamiños con más de 1.200 estudiantes de Ingeniería Civil

Más de 1.200 estudiantes del grado de Ingeniería Civil y del Máster en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos se darán cita desde este jueves en A Coruña con motivo del XXXIV Intercamiños 2026, un evento que combina deporte y convivencia universitaria.

Durante tres días -del 19 al 21 de febrero- la ciudad será escenario de competiciones en múltiples disciplinas deportivas, desde atletismo hasta fútbol sala, balonmano, fútbol 7, tenis, voleibol, baloncesto y pádel. La programación arrancará en el Campus de Elviña con las pruebas atléticas y algunas de las modalidades más singulares del encuentro, como el lanzamiento de probeta, una prueba emblemática en las escuelas de Ingeniería de Caminos.

Las competiciones se extenderán posteriormente por diferentes instalaciones municipales y universitarias, especialmente en la zona de Riazor, gracias a la colaboración del Concello con la Universidad de A Coruña. Esta cooperación permite poner a disposición del evento pabellones, campos de fútbol y pistas de tenis, garantizando la infraestructura necesaria para una cita de carácter estatal.

Organizado por el Club Deportivo Camiños A Coruña, el Intercamiños reúne en esta edición a estudiantes procedentes de nueve ciudades españolas (A Coruña, Barcelona, Granada, Santander, Madrid, Ciudad Real, Alicante, Valencia y Cartagena), fortaleciendo la proyección de A Coruña como ciudad universitaria abierta a la celebración de grandes encuentros académicos y deportivos.

Además del componente competitivo, el programa está diseñado para reforzar la convivencia entre las distintas delegaciones, con espacios comunes para las comidas y momentos compartidos que favorecen el intercambio de experiencias entre futuros profesionales de la ingeniería.