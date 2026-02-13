Últimas semanas para optar a las Becas de Posgrado en el Extranjero de la Fundación Barrié

Foto de grupo de la entregas de las credenciales de la convocatoria 2025 Fundación Barrié

La Fundación Barrié mantendrá abierta durante unos días más la presentación de solicitudes para la 37ª edición de su Programa de Becas de Posgrado en el Extranjero, una de las convocatorias más relevantes para titulados universitarios que desean ampliar su formación en instituciones internacionales de prestigio.

Las inscripciones se iniciaron el 15 de diciembre de 2025 y podrán formalizarse hasta las 13:00 h del próximo 27 de febrero de 2026, por lo que quedan pocas semanas para presentar las candidaturas a través de la plataforma online de la Fundación.

Este programa contempla la concesión de hasta 10 becas destinadas a la realización de estudios oficiales de máster a tiempo completo en universidades y centros extranjeros, con el objetivo de facilitar el acceso a una formación científica, técnica y artística de excelencia.

Además de apoyar la especialización de los beneficiarios, estas becas pretenden proporcionar experiencias internacionales y fomentar vínculos académicos, sociales y culturales, integrándolos en la Asociación de Becarios de la Fundación Barrié, una comunidad profesional con presencia en múltiples disciplinas alrededor del mundo.

Los interesados deben cumplir con los requisitos y condiciones especificados en las bases disponibles en la web de la Fundación, y adjuntar toda la documentación requerida antes de la fecha límite.

Con el cierre de la convocatoria a la vista, esta es una oportunidad clave para quienes aspiran a dar un impulso internacional a su carrera académica o profesional en el próximo curso 2026-2027.