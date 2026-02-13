Santiago acogerá una manifestación en defensa de la atención a la diversidad

Representantes de las organizaciones que forman parte de la Plataforma Galega en Defensa do Ensino Público han anunciado este viernes la convocatoria para el próximo sábado 28 de febrero de una manifestación en defensa de la atención a la diversidad, la cual tendrá lugar en Santiago de Compostela.

En concreto, la marcha partirá a las 12:00 horas de la Alameda compostelana y recorrerá las calles de la capital gallega para demandar medidas que permitan atender la "cada vez mayor diversidad que existe en las aulas gallegas".

La presidenta de Anpas Galegas, Isabel Calvete, ha explicado que "este problema afecta a toda la comunidad educativa, comenzando por el alumnado más vulnerable que es el que tiene diagnósticos o sufre de problemáticas que requieren una atención especial, pasando por el resto de estudiantes que comparten aula y centro educativo".

Pero también "por el profesorado que no tiene herramientas para llevar a cabo esta atención y, por supuesto, las familias", ha añadido, en este sentido, ha recordado que en lo que va de curso "son muchas las Anpas que están saliendo a la calle para visibilizar estas problemáticas".

Por su parte, la secretaria nacional de la CIG-Ensino, Laura Arroxo, ha incidido en la "conflictividad" que se está viviendo este curso y ha aprovechado para destacar el "incremento espectacular" en el número de alumnado con necesidades educativas especiales (NEE) y con necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE) en los últimos años.

"Sumado a problemáticas cada vez más acuciantes en las aulas como los trastornos de salud mental que no están reflejados en las estadísticas publicadas por el Ministerio de Educación", según ha lamentado.

Comparativamente, ha detallado que en el período que va del curso 19/20 al 23/24 el total de alumnado matriculado en Galicia con necesidades educativas especiales se incrementó sobre todo en infantil, "debido a los diagnósticos más tempranos pasando de 987 a 2.439 en cifras absolutas". Aunque también en la Formación Profesional, "en la que hasta hace pocos años esta no era una problemática relevante en las aulas".

"Por supuesto, este incremento de las necesidades no vino acompañado ni del aumento proporcional de personal para atender la diversidad ni de otras medidas necesarias como mayor personal docente en general para realizar apoyos, desdobles o refuerzos en todas las etapas", ha desgranado.