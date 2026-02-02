Acusan a la Universidad de Santiago de "imponer" límites de candidaturas en ayudas posdoctorales

Dos investigadores de la Universidad de Santiago (USC) han acusado a la institución de "imponer unilateralmente" un límite de una única candidatura por área de conocimiento en las ayudas para la etapa de formación posdoctoral de la Xunta.

"Una situación grave, irregular y potencialmente ilegal", tal y como han subrayado en una queja difundida a los medios de comunicación.

Consultados por Europa Press, los investigadores han explicado que en esta convocatoria concurren las universidades públicas de Galicia, "pero solo la de Santiago establece un límite de candidaturas que pueden presentar", y han advertido de que "no es la primera vez que pasa"

Según han desgranado, la Xunta convocó estas ayudas en régimen de concurrencia competitiva, estableciendo que las instituciones públicas de investigación de Galicia son las encargadas de presentar las candidaturas de las personas investigadoras.

No obstante, han hecho hincapié en que la normativa de la convocatoria no establece ningún límite en el número de solicitudes que una entidad pueda presentar, ni por institución ni por área de conocimiento.

"A pesar de esto, la USC comunicó internamente que impondría unilateralmente un límite de una única candidatura por área de conocimiento, restringiendo la presentación de solicitudes y dejando fuera potenciales candidatos que cumplían los requisitos legales y científicos de la convocatoria", han denunciado.

Asimismo, han lamentado que esta decisión "resulta contraria a la normativa vigente, vulnera los principios de igualdad, mérito y capacidad en el acceso a ayudas públicas y supone una restricción no prevista en las bases reguladoras aprobadas por la Xunta".

En esta línea, han advertido de que esta decisión puede afectar de manera directa a la carrera científica de investigadores e investigadoras en situación de "alta precariedad laboral y dependencia" de estas convocatorias competitivas.

Con todo, han exigido que el sistema universitario deba regirse por criterios "objetivos, transparentes y legales", y no por "decisiones internas arbitrarias que limitan oportunidades y generan desigualdad entre investigadores e investigadoras".

"La investigación es un camino ya de por sí precario, como para que nos limiten el acceso a becas como estas que, objetivamente, ofrecen una opción de futuro que está asegurada", han concluido.

Postura de la USC

Fuentes de la USC consultadas por Europa Press han anunciado que todas las personas interesadas podrán proponer su candidatura por las áreas de conocimiento que consideren oportunas, por lo que finalmente no existiría esa limitación de una sola candidatura.

"Tal prelación será remitida a la Subárea de convocatorias y programas de recursos humanos por los departamentos y las áreas de conocimiento deberán establecer un orden priorizado de las candidaturas presentadas", han desgranado.

Con todo, han subrayado que el criterio general de la Universidad es presentar una candidatura por área "sin perjuicio de que a la vista del número de candidaturas presentadas y de las áreas afectadas se puedan seleccionar más de una candidatura".

Asimismo, han insistido en que también se tendrá en cuenta el currículo de las candidaturas, intentando presentar todas aquellas candidaturas con méritos destacados.