Un proyecto pionero de la Universidad de Santiago favorece la inclusión mediante avatares robóticos Xunta de Galicia

La Xunta de Galicia y la Universidad de Santiago (USC) trabajarán de manera conjunta en una novedosa iniciativa, el proyecto Avatares, para mejorar la atención educativa a alumnos con enfermedades crónicas o de larga duración mediante el uso de avatares robóticos.

Los estudiantes hospitalizados, a través de robots de telepresencia, pueden seguir conectados a su grupo de clase y participar en las actividades y mantener el contacto con el profesorado y con sus compañeros.

El conselleiro de Educación, Román Rodríguez, y el rector de la USC, Antonio López, firmaron un convenio de colaboración para evaluar la puesta en marcha de este proyecto que pilotarán el Centro de Innovación Educativa y Digital de la Consellería y el grupo de investigación TECNEOEDUC de la USC.

En el acto también estuvieron presentes la directora y la secretaria del Instituto de Ciencias de la Educación, Carmen Fernández Morante y Lorena Casal; y la directora de TECNOEDUC, Beatriz Cebreiro, y el director del Centro de Innovación Educativa e Dixital, Jorge Regueiro.

Tecnología para favorecer la inclusión

Avatares es una propuesta pedagógica innovadora que facilita la inclusión educativa de los alumnos en la medida en que se mantiene el vínculo escolar y social, se evita el aislamiento emocional y académico y se facilita la reincorporación al centro educativo.

En el caso de Galicia, la experiencia piloto se llevará a cabo este curso con alumnos de Educación Primaria del Aula Hospitalaria del Complejo Hospitalario de Santiago.

Además, participarán también profesores de los centros educativos de referencia de los alumnos hospitalizados, dado que los robots de telepresencia también estarán disponibles en estos centros.

Implicación de la comunidad educativa

Para su implementación, el Centro de Innovación Educativa y Digital de la Consellería será el encargado de coordinar, conforme a los protocolos existentes, la puesta en marcha del estudio piloto, garantizar la implicación de toda la comunidad educativa e informar a los centros implicados de la finalidad del proyecto y del buen uso de los sistemas de telepresencia.

Por su parte, la USC, a través del grupo de investigación TECNOEDUC, acercará el conocimiento y los recursos para la puesta en marcha, con carácter experimental, de este proyecto, incluidos cuatro sistemas de telepresencia (robots AV1).

Ambas partes elaborarán un estudio para evaluar el impacto de esta tecnología en el sentimiento de pertenencia escolar, el bienestar emocional y social y la reducción del aislamiento durante los periodos de hospitalización y convalecencia de estos niños.

Se trata de avanzar en una metodología pedagógica para la integración de robots sociales en el sistema educativo como recurso para la inclusión del alumnado en aquellos casos de largos periodos de ausencia escolar, facilitando su posterior reincorporación al centro educativo.