Estudiantes de A Coruña crean un falso partido político y darán un mitin este miércoles

Un grupo de estudiantes del grado de Marketing y Publicidad de la Escuela Marcelo Macías de A Coruña ha creado un partido político local falso, como parte de un proyecto para la asignatura de Marketing Político, y ofrecerá un mitin el próximo miércoles, 21 de enero, para que el público conozca su propuesta.

Bajo el nombre de FARO, centran su propuesta en temas vinculados con la vivienda, el empleo, los barrios, la educación, el transporte y la modernización de la administración local. Según los propios estudiantes, todo se plantea desde un "enfoque propositivo y de gestión, alejado de la confrontación partidista".

Después de desarrollar su actividad en redes sociales, el proyecto llegará a su fin este miércoles, con un acto abierto al público que simula un mitin real del partido, en el que presentarán las principales líneas de su proyecto para la ciudad de A Coruña. Será a las 11:00 horas en la Escuela Superior Marcelo Macías, situada en el número 12 de la calle Marqués de Amboage.

Este evento se produce en un contexto de crecimiento del proyecto FARO, que en las últimas semanas ha incrementado notablemente su visibilidad en redes sociales, especialmente en TikTok, donde varios de sus contenidos se han hecho virales y han ampliado su alcance, contribuyendo a situar el proyecto en el debate público local.