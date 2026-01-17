A Coruña pone en marcha una nueva edición del programa educativo municipal 'Coruña de Aventura'

El Concello de A Coruña pondrá en marcha esta semana una nueva edición del programa 'Coruña de Aventura', una iniciativa municipal de referencia que se desarrolla de forma continuada desde comienzos de los años 90 y que ofrece al alumnado la oportunidad de conocer la ciudad fuera del entorno escolar.

El programa se desarrollará hasta mediados del mes de junio y está dirigido a estudiantes de todas las etapas educativas, desde la educación infantil hasta la secundaria. La iniciativa cuenta con la colaboración de la Federación Provincial de ANPAs de A Coruña, y permite que el alumnado pueda acercarse al patrimonio histórico, cultural e institucional de la ciudad, reforzando el aprendizaje práctico y el conocimiento de su entorno más cercano.

En total en esta edición participarán 15.963 alumnos y alumnas, procedentes de 82 centros educativos, de los cuales 70 pertenecen a la ciudad de A Coruña y 12 a otros municipios, lo que consolida la vocación metropolitana e integradora del programa.

El concejal de Educación, Juan Ignacio Borrego, destacó que 'Coruña de Aventura' "es un ejemplo claro de educación vinculada al territorio, que permite al alumnado descubrir su ciudad y reconocerse en ella". "Llevar más de treinta años desarrollando este programa con éxito es una muestra del compromiso del Concello con la educación pública de calidad", añadió.

En el marco de este programa, el Concello facilita el acceso del alumnado a espacios y entidades singulares como museos, centros institucionales, instalaciones culturales y empresas locales. La oferta está adaptada a cada nivel educativo y las condiciones de las visitas están coordinadas con las entidades colaboradoras, que marcan los grupos, los contenidos y los requisitos específicos de cada actividad.

Para garantizar la participación de todos los centros públicos de la ciudad, el Concello ofrece el servicio de transporte escolar de forma gratuita a las Escuelas Infantiles Municipales (EIM), a los CEIP y a los IES de A Coruña.

Cada centro puede solicitar una única visita o itinerario por grupo-clase, siendo la asignación gestionada a través de la aplicación municipal habilitada para el programa, que también permite hacer seguimiento de las actividades y su evaluación posterior.

En el marco de las líneas de actuación del Gobierno municipal, se programan actividades que complementan el currículo académico, favorecen el aprendizaje activo y fortalecen el sentimiento de pertenencia y conocimiento del patrimonio colectivo.