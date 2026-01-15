Oleiros (A Coruña) reclama a la Xunta la reforma urgente del comedor escolar de Santa Cruz

El Ayuntamiento de Oleiros ha reclamado a la Xunta de Galicia una actuación inmediata en el comedor del colegio Parga Pondal de Santa Cruz, al considerar que el estado actual de estas instalaciones es "totalmente impresentable" para un centro de enseñanza público.

El Gobierno municipal recuerda que, tras numerosas demandas tanto del Ayuntamiento como de la ANPA, la Xunta se había comprometido a ejecutar la reforma durante el pasado verano, una obra que sigue sin materializarse meses después.

Según denuncia el Ayuntamiento, las imágenes del comedor evidencian un grave deterioro, con paredes en muy mal estado, humedades persistentes y filtraciones de agua que afectan directamente al espacio en el que comen a diario los niños y niñas del centro.

Para el Ejecutivo local, esta situación requiere una intervención urgente por parte de la administración autonómica, responsable directa de este tipo de infraestructuras educativas.

Ante esta situación, el alcalde de Oleiros se ha dirigido por escrito al conselleiro de Educación para trasladarle el estado real del comedor y exigir la ejecución inmediata de las obras comprometidas. Desde el Ayuntamiento insisten en que no es admisible que un colegio público mantenga espacios en condiciones tan deficientes, especialmente cuando afectan a la salud y al bienestar del alumnado.

El Gobierno municipal también ha puesto el foco en el mal estado del mobiliario en algunas aulas del centro, con pupitres, mesas y sillas obsoletas y deterioradas. En este sentido, el Ayuntamiento subraya que corresponde a la Xunta garantizar unas condiciones dignas en los centros educativos, reclamando a la Consellería que actúe con mayor diligencia para evitar este tipo de situaciones.