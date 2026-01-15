La Cátedra Epifanio Campo premia en Galicia la innovación en economía circular e industrial

La Cátedra Epifanio Campo celebró hoy en el Centro de Innovación y Servicios Tecnológicos de Ferrol la entrega de su Tercer Premio de Investigación, con el objetivo de fomentar el estudio y la valorización de los residuos industriales dentro de la economía circular.

El acto contó con la presencia del conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, la vicerrectora del Campus de Ferrol y Responsabilidad Social, Ana Isabel Ares Pernas, Jacobo Campo, consejero delegado del Grupo Rodonita, y Ma Paz Mateo, directora de la cátedra, entre otros representantes del sector empresarial y académico.

El primer premio, dotado con 6.000 euros, fue para los grupos Quimolmar e Ingen, por su trabajo sobre la revalorización de emisiones de carbono y residuos textiles y de envasado, aplicados a nuevas tecnologías de refrigeración desarrolladas íntegramente en Galicia.

El segundo premio, con 4.000 euros, correspondió al proyecto del grupo Geama, titulado "Mineralización de CO2 en rocas máficas: de gas residual a mineral estable", presentado por Andrea Muñoz Ibáñez.

Durante la jornada, Jacobo Campo resaltó la importancia de la investigación aplicada para aportar soluciones prácticas al sector industrial y destacó la relación histórica y futura del Grupo Rodonita con Galicia.

"El éxito de la empresa se fundamenta en su compromiso con el territorio y su capacidad de innovación constante", afirmó.

Por su parte, la vicerrectora Ana Ares puso en valor la ciencia aplicada al beneficio de la sociedad y felicitó a todos los equipos participantes, destacando el papel de los premiados en el avance de la economía circular.

El conselleiro Diego Calvo subrayó la relevancia de la colaboración público-privada para impulsar la investigación en sostenibilidad y gestión de residuos industriales. Además, reiteró el compromiso del Gobierno gallego con la economía circular, promoviendo iniciativas que aumenten el valor de los recursos y garanticen su uso responsable y sostenible.

El tribunal evaluador incluyó a Jacobo Campo y Antonio Roncero, director general de Rodonita Medio Ambiente, junto a la directora de la cátedra, Ma Paz Mateo, y dos expertos universitarios, Alberto Arce y Pastora Bello. Todos destacaron la elevada calidad de los proyectos, que abarcaban ámbitos como ingeniería, inteligencia artificial, derecho y gestión ambiental.

En esta tercera edición participaron cerca de 60 investigadores de 15 grupos de los campus de A Coruña y Ferrol, consolidando el premio como un referente para impulsar la investigación vinculada a la economía circular y a la valorización de residuos industriales en Galicia.