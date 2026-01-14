María José López Couso se postula como rectora de la Universidad de Santiago con un proyecto "plural"

La candidata a rectora de la Universidade de Santiago de Compostela (USC) María José López Couso ha presentado este miércoles las líneas maestras de su programa, un proyecto "colectivo" que "nace de la pluralidad" y con la mirada puesta en la "gobernanza participativa" y en el bienestar universitario, tal y como ha explicado.

Bajo el título Ti es a peza que falta, López Couso ha desgranado en la Facultad de Filología los puntos estratégicos que conforman su programa, y que pasan por "garantizar el relevo generacional"; reforzar una gobernanza "más participativa y transparente"; crear un Plan de Incorporación a la Universidad para mejorar el conocimiento sobre la institución por parte de los estudiantes o un Plan de Participación Estudiantil, entre otros.

De este modo, María José López Couso, que ha desarrollado una carrera de gestión universitaria como decana de la Facultad de Filología y vicerrectora de Titulaciones y Captación Internacional, ha presentado también a las once personas, siete mujeres y cuatro hombres, que conformarían su equipo de gobierno.

"Un equipo diverso, inclusivo, comprometido con la institución y que representa la realidad de lo que es la USC. Un equipo con diversas trayectorias, experiencias vitales y profesionales, y procedentes de 11 centros diferentes", ha destacado la candidata.

En concreto, el equipo está conformado por Mónica López Peña (Campus Lugo); Pilar Murias Fernández (Estudantes Cultura e Lingua); Francisco Caamaño Isorna (Organización Académica); Jesús López Romalde (Investigación e Transferencia); Patricia Regal López (Oferta Formativa); María José Piñeira Mantiñán (Planificación Estratéxica e Económica); María Jesús Giráldez Fernández (Proxección Internacional e Relacións Institucionais); Javier Rico Díaz (Compromiso Social, Benestar e Deporte); Antonio Mosquera González (Estratexia Dixital, Innovación Docente e Calidade) y Marta Otero Crespo (Secretaría Xeral).

Asimismo, ha anunciado la creación de una nueva figura que funcione como puente y refuerce la relación entre la universidad y el sistema sanitario, en este caso, el puesto lo ocuparía Arturo González Quintela.

"Son muchos meses de diálogo y de contraste con personas de los dos campus, es un programa construido en conjunto, es el resultado de escuchar e integrar ideas", ha celebrado López Couso, a la vez que ha insistido en que "no es un equipo construido por afinidad personal, que también, sino por la visión compartida sobre la universidad".

Líneas de acción

En cuanto a las principales líneas de acción recogidas en su programa electoral, ha destacado como "eje transversal" el refuerzo de una gobernanza "más participativa" a través de un presupuesto participativo para "identificar y atender" las necesidades de la comunidad universitaria.

A mayores, el programa incluye un Plan de incorporación a la Universidad "que llegue a todos los niveles" para paliar dificultades de incorporación del personal y para incrementar el conocimiento de los estudiantes sobre lo que les puede ofrecer la USC.

Para ello, crearían un programa de formación inicial para aquellos estudiantes que lleguen a la USC para que conozcan "las herramientas y los espacios que están a su disposición durante el proceso formativo", pero también un plan de incorporación de nuevo personal.

En esta línea, López Couso apuesta por crear también un Plan de Participación Estudiantil de carácter plurianual para que los estudiantes "sean protagonistas más allá del ámbito puramente académico".

En el ámbito de la investigación, la candidata ha apelado a una "universidad de excelencia", capaz de atraer talento, pero también de retenerlo, tal y como ha subrayado. Un objetivo con el que "garantizar el relevo generacional del profesorado y avanzar hacia una administración más ágil y eficiente".

Finalmente, ha mostrado su compromiso por acercar la universidad a todas las etapas educativas, así como por fomentar una administración "más ágil, que evite las duplicidades y que incorpore de forma responsable la Inteligencia Artificial".

"El trabajo colectivo es lo que nos permite avanzar como sociedad y como universidad", ha reflexionado la candidata, a la vez que ha apostado a una USC que "escuche más y escuche mejor, pero también que cuide de las personas y que no renuncie a su identidad".