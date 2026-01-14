Las familias gallegas podrán solicitar en marzo las plazas en los colegios: este es el calendario

El próximo mes de marzo, las familias gallegas podrán enviar sus solicitudes para las plazas en los centros educativos gallegos. Del 1 al 20 de marzo estará habilitado el formulario para los niños y niñas que entran por primera vez en el sistema educativo, la mayor parte de ellos en 4º de Educación Infantil, y también para aquellos de Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato que deseen cambiar de centro, siempre que haya plazas disponibles.

Previamente, la consellería de Educación informa de que desde mañana, 15 de enero, hasta el 4 de febrero, se habilitará un período para reserva de plazas para el alumnado que remate etapa en su centro actual y pase al centro adscrito que le corresponde, como sucede para quienes finalizan sus estudios en Primaria y pasan al instituto para cursar la ESO, o para los pequeños que finalizan la etapa de Infantil y entran en el colegio.

Listas provisionales y definitivas

Para conocer las listas provisionales de admitidos habrá que esperar al 24 de abril. Las listas definitivas se darán a conocer el 15 de mayo. A partir de entonces, los plazos para formalizar la matrícula se establecerán desde el 20 al 30 de junio para el alumnado de Infantil y Primaria y del 23 de junio al 7 de julio para el de ESO y Bachillerato.

Las solicitudes se podrán presentar en la aplicación admisionalumnado de la Xunta. En ella, las familias pueden indicar qué criterios del baremo quieren que se valoren. También existe la posibilidad de presentarlas de manera presencial en los centros educativos.

Para el curso 2026-2027, según informa Educación, habrá nuevas medidas siguiendo el acuerdo de mejora de la enseñanza de la Ley de medidas fiscales y administrativas de la Xunta de Galicia.

Entre ellas se incluye la reducción progresiva de ratios a 20 estudiantes por aula, que comenzó a aplicarse hace dos años en 4º y 5º de Infantil y ahora se extenderá al 6º curso.