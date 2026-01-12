La Xunta busca regular mediante 'contratos voluntarios' el uso de pantallas en los alumnos

El Gobierno gallego impulsará un Plan Integral de Bienestar Digital que, con un presupuesto de 7,4 millones de euros, incorpora en torno a medio centenar de medidas.

Entre las más "llamativas", en palabras del propio presidente, Alfonso Rueda, está el impulso de "contratos voluntarios" entre centros educativos y alumnos para tratar de regular el uso de pantallas fuera de horario escolar.

Así lo ha explicado Rueda en la comparecencia posterior al Consello de la Xunta que recoge Europa Press, donde ha incidido en que, a la espera de que se apruebe la "pionera" ley de educación digital, el Ejecutivo autonómico quiere ir ya "dando pasos" para que los centros sean entornos digitales "seguros y saludables", además de promover un uso "adecuado y consciente" de la tecnología.

En este punto, ha explicado que entre las medidas que incluye el plan está la puesta en marcha de un "contrato voluntario" a modo de un compromiso firmado entre el centro y cada alumno que iría encaminado a regular el uso de pantallas fuera de las aulas. En concreto, conllevaría "una serie de obligaciones para el alumno sobre tiempos y horarios en el uso de dispositivos digitales fuera del centro escolar".

Además, se impulsarán medidas para potenciar que los alumnos aprendan a "identificar, analizar y verificar" contenidos digitales a modo de prevención frente a las "fake news"; o unidades didácticas para "identificar y reflexionar sobre las principales vulneraciones que se pueden dar en el mundo digital".

También se activará formación específica para "ayudar a las familias" ante el uso de tecnología por parte de sus hijos e hijas y cursos para mejorar las habilidades digitales del profesorado.