Maite Flores, candidata a rectora de la USC, cesada de la Comisión Interuniversitaria de Galicia

Una de las candidatas a la rectoría de la Universidad de Santiago de Compostela (USC), Maite Flores, ha sido cesada este lunes por el actual rector, Antonio López, de sus funciones en la Comisión Interuniversitaria de Galicia (CIUG), donde Flores era delegada de López.

Consultada al respecto por Europa Press, Flores ha compartido su sorpresa en relación con este cese, el cual relaciona con su candidatura para convertirse en rectora de la USC. "Que yo sea candidata a rectora parece que no le encaja al equipo rectoral", ha señalado.

"Fue decisión del rector, él me nombró y él me cesó, desde luego no porque yo no cumpla con mis obligaciones", ha reflexionado Flores. En contraposición, fuentes del rectorado se han referido a una situación "completamente normal" y que han calificado de "higiene democrática".

Un cese que han justificado "pensando en que todas las candidatas deben tener las mismas herramientas de cara a la campaña electoral", han concluido estas mismas fuentes.