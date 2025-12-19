La Universidad de Santiago admite la candidatura de Alba Nogueira a la carrera por la rectoría

Rectoría de la Universidad de Santiago en la Praza do Obradoiro Universidad de Santiago

La Comisión Electoral de la Universidade de Santiago de Compostela (USC) ha aprobado la proclamación definitiva de las cuatro candidatas que finalmente competirán en el proceso electoral para ser rectora de la USC, todo ello después de que se haya admitido la candidatura de Alba Nogueira a la carrera por la rectoría.

De este modo, Rosa María Crujeiras, María Teresa Flores, María José López Couso y Alba Nogueira han sido proclamadas como las candidatas definitivas a la rectoría de la universidad compostelana, que dirigirá por primera vez una mujer.

Tras la admisión de su candidatura, Nogueira ha asegurado que "afronta con ilusión este reto" y ha celebrado poder afrontar este proceso "sin trabas".

Cabe recordar que esta quedó excluida en la proclamación provisional este mismo mes por incumplir los requisitos establecidos, aunque ella denunció que se trataba de una cuestión "formalista".

Por su parte, la Comisión argumentó esta exclusión en base a "un incumplimiento de los requisitos establecidos", concretamente por no acreditar correctamente los méritos alegados para ser rectora de la institución.

En concreto, explicó en la resolución provisional que "los documentos acreditativos de los méritos alegados debían estar incorporados en el expediente personal de la candidata o candidato antes de la finalización del plazo de presentación de candidaturas".

"La candidatura acoge con satisfacción la posibilidad de presentar su proyecto a la comunidad universitaria. A pesar del retraso que ocasionó esta dilación en la posibilidad, sobre todo, de presentar al equipo ya conformado que acompaña a la candidata o de programar encuentros, ahora se abre un tiempo de trabajo, comunicación e intercambio de propuestas para ofrecer un proyecto ilusionante de cambio para la USC", ha transmitido Nogueira en un comunicado.