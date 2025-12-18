Rosa Crujeiras apuesta por una Universidad de Santiago "más feminista e inclusiva"

La catedrática en Matemáticas y candidata a rectora de la Universidade de Santiago de Compostela (USC), Rosa Crujeiras, ha presentado este miércoles ante los medios de comunicación las líneas principales del programa de su candidatura, que afronta con la mirada puesta en "innovar, avanzar, contar y cuidar", tal y como ha detallado.

Cuidar el sentido de pertenencia de los miembros de la USC y devolver a la universidad "lo que esta le dio" son algunas de las "prioridades inmediatas" que sitúa Crujeiras en caso de llegar a la rectoría, así como incorporar nuevos perfiles, fomentar la participación social y conseguir una universidad "más feminista e inclusiva".

Ha presentado una propuesta que apuesta por una USC que "cuide de las personas", tanto en Compostela como en el campus de Lugo, y que "sea referente como universidad pública de Galicia, comprometida con la sociedad, con el gallego, con el patrimonio y con la cultura".

En este sentido, ha defendido que la cultura debe ser un derecho y una herramienta de transformación social y ha apostado también por consolidar el gallego como lengua de uso habitual en la USC.

Asimismo, ha destacado la necesidad de construir un nuevo modelo organizativo "ágil, sostenible y basado en el conocimiento, capaz de anticiparse a las demandas sociales".

Respecto al personal técnico, de gestión y de administración y servicios (PTXAS), la candidatura de Rosa Crujeiras propone un Plan estratégico de recursos humanos 2026-2032 que permita adecuar los perfiles profesionales a las "necesidades reales de la universidad y avanzar hacia modelos de selección basados en la valoración de competencias".

Crujeiras ha presentado al equipo que la acompaña en esta carrera, que estaría compuesto por Lorena Añón Loureiro (Estudiantado, Igualdad, Diversidad y Bienestar); Roberto Bande Ramudo (Coordinación del Campus de Lugo); Ana Cabana Iglesia (Cultura, Lengua y Patrimonio); Pablo Durán Santomil (Economía, Infraestructuras y Sostenibilidad); Almudena Hospido Quintana (Investigación y Ciencia Abierta).

También forman parte del equipo Reyes Laguna Francia (Ordenación Académica y Oferta Formativa); Marcelino Maneiro Maneiro (Innovación y Transferencia del Conocimiento) y Pablo Taboada Antelo (Profesorado e Innovación Docente).

Durante el encuentro con los medios, Pablo Durán ha resaltado que "hay muchas cosas que mejorar en la universidad y muchas de ellas no requieren dinero, como el cambio de dinámicas o de protocolos". Por su parte, Lorena Añón ha subrayado la necesidad de "humanizar la universidad, hacerla feminista y un canal accesible".

Por último, Reyes Laguna ha calificado de "ilusionante" este proyecto y ha compartido sus ganas de trabajar en ella con la mirada puesta en todos los estudiantes que conforman la USC.