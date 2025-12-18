El pleno de Santiago exige un acuerdo sobre Medicina para frenar nuevas titulaciones unilaterales

La corporación municipal de Santiago ha aprobado una declaración institucional con la que llaman a "respetar la autonomía universitaria de la USC" y demandan un "compromiso" a todas las instituciones para alcanzar un acuerdo con la universidad compostelana que "cierre el camino" a nuevas titulaciones en Galicia que sean fruto de "actuaciones unilaterales".

Este texto ha recibido el visto bueno de todas las formaciones representadas en el pleno, BNG y Compostela Aberta --que gobiernan en bipartito--, PP, PSOE y edilas no adscritas. Con él, expresan el apoyo municipal a la USC y a la Facultad de Medicina "como referente docente e investigador en el ámbito biosanitario".

"El futuro de la formación médica en Galicia requiere diálogo, consenso y planificación a medio y largo plazo", defiende la declaración institucional, que pide una "actuación consensuada" de cara a la impartición descentralizada, así como garantizar los derechos del estudiantado.

De este modo, demandan que el alumnado cuente con seguridad jurídica, voluntariedad en la movilidad e igualdad de condiciones en la evaluación y en el seguimiento académico.

El texto insiste en el respecto a la "autonomía universitaria" de la USC e insta a todas las instituciones a no tomar "decisiones unilaterales" que afecten a la "organización y calidad" de los estudios. También les exige un "compromiso" de que cualquier acuerdo con la USC "cierre el camino" a "actuaciones unilaterales" de creación de nuevas titulaciones o estructuras docentes en Galicia.