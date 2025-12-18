Último pleno de Santiago de Compostela de 2025, a 18 de diciembre de 2025

Último pleno de Santiago de Compostela de 2025, a 18 de diciembre de 2025 AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO

Educación

El pleno de Santiago exige un acuerdo sobre Medicina para frenar nuevas titulaciones unilaterales

Todos los grupos municipales respaldan una declaración institucional en defensa de la autonomía de la USC y reclaman consenso institucional para garantizar una planificación ordenada de la formación médica en Galicia

Más información: La Facultad de Medicina de la USC vota a favor del acuerdo de descentralización

Publicada

La corporación municipal de Santiago ha aprobado una declaración institucional con la que llaman a "respetar la autonomía universitaria de la USC" y demandan un "compromiso" a todas las instituciones para alcanzar un acuerdo con la universidad compostelana que "cierre el camino" a nuevas titulaciones en Galicia que sean fruto de "actuaciones unilaterales".

Santiago aprueba una declaración institucional en defensa de los estudios de Medicina de la USC

Este texto ha recibido el visto bueno de todas las formaciones representadas en el pleno, BNG y Compostela Aberta --que gobiernan en bipartito--, PP, PSOE y edilas no adscritas. Con él, expresan el apoyo municipal a la USC y a la Facultad de Medicina "como referente docente e investigador en el ámbito biosanitario".

"El futuro de la formación médica en Galicia requiere diálogo, consenso y planificación a medio y largo plazo", defiende la declaración institucional, que pide una "actuación consensuada" de cara a la impartición descentralizada, así como garantizar los derechos del estudiantado.

De este modo, demandan que el alumnado cuente con seguridad jurídica, voluntariedad en la movilidad e igualdad de condiciones en la evaluación y en el seguimiento académico.

El texto insiste en el respecto a la "autonomía universitaria" de la USC e insta a todas las instituciones a no tomar "decisiones unilaterales" que afecten a la "organización y calidad" de los estudios. También les exige un "compromiso" de que cualquier acuerdo con la USC "cierre el camino" a "actuaciones unilaterales" de creación de nuevas titulaciones o estructuras docentes en Galicia.