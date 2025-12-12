La UDC impulsará en 2026 una gran rehabilitación de sus edificios históricos en A Coruña

Uno de los edificios que serán rehabilitados. UDC.

La Universidad de A Coruña acometerá en 2026 tres intervenciones clave dentro de su Plan Integral de Rehabilitación, Mejora Energética y Humanización, un programa con el que la institución quiere corregir años de déficit en mantenimiento y proteger su patrimonio arquitectónico.

El proyecto, financiado mayoritariamente por la Xunta de Galicia y apoyado por la Diputación de A Coruña, suma una inversión total de 2,8 millones de euros, actualmente en fase de tramitación para comenzar las obras a principios del próximo año.

Al mismo tiempo, la Vicerrectoría de Infraestructuras y Sostenibilidad ultima una evaluación detallada del estado de todos los edificios de la UDC, un documento que permitirá establecer una priorización anual de intervenciones basándose en criterios como seguridad, habitabilidad, accesibilidad y eficiencia energética.

La actuación más ambiciosa tendrá lugar en la Escuela Técnica Superior de Náutica, un inmueble con más de 75 años de historia.

Con una inversión de 1,5 millones de euros, se sustituirá la cubierta de fibrocemento por otra de zinc, se renovarán las carpinterías exteriores de madera y se rehabilitará la fachada con pinturas al silicato.

Además, la universidad mejorará la accesibilidad de la entrada principal y reformará varios aseos para adaptarlos a criterios de accesibilidad universal.

El Pabellón de Colonias del Campus de Oza, un edificio de gran valor histórico y emocional para la ciudad, será objeto de una rehabilitación integral de fachadas y cubiertas, con un presupuesto cercano al medio millón de euros.

El objetivo es prevenir desprendimientos, garantizar la estanqueidad y restaurar carpinterías y elementos de forja manteniendo su identidad original.

En el Campus de Elviña, la UDC acometerá la renovación completa de la cubierta de la sala de estudio Xoana Capdevielle, un espacio clave para el alumnado, con más de 650 puestos.

La intervención, dotada con unos 800.000 euros, permitirá instalar un nuevo sistema de impermeabilización y añadir aislamiento térmico para mejorar la eficiencia energética y el confort en cualquier época del año.

Estas actuaciones se complementan con mejoras menores en otros centros, como renovaciones de cubiertas en Ciencias del Deporte, Arquitectura Técnica o Caminos, trabajos de estanqueidad, restauración de galerías de madera o intervenciones en fachadas del Campus de Ferrol.