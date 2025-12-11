La Universidad de Santiago excluye la candidatura a rectora de Alba Nogueira

La Comisión Electoral Central de la Universidad de Santiago de Compostela (USC) ha publicado este jueves la proclamación provisional de Rosa María Crujeiras Casais, María Teresa Flores Arias y María José López Couso como candidatas a la rectoría de la USC, que dirigirá por primera vez una mujer.

Por otro lado, la candidatura de Alba Nogueira ha quedado excluida por incumplir los requisitos establecidos, aunque ella ha denunciado que se trata de una cuestión "formalista".

La Comisión ha argumentado esta exclusión en base a "un incumplimiento de los requisitos establecidos", concretamente por no acreditar correctamente los méritos alegados para ser rectora de la institución.

En la resolución provisional se explica que "los documentos acreditativos de los méritos alegados debían estar incorporados en el expediente personal de la candidata o candidato antes de la finalización del plazo de presentación de candidaturas".

Por su parte, Nogueira ha denunciado que "la exclusión provisional por una cuestión formalista, cuando se cumplen los requisitos, vulnera el derecho a no presentar documentos que ya obran en poder de la universidad".

"Estoy muy sorprendida de la decisión. Sería muy grave excluir a una candidata porque no presentó unos certificados que obran en poder de la propia Universidad, como establece la Ley del procedimiento común. Los derechos que reconocen las leyes no son un adorno", ha manifestado Nogueira a través de un comunicado.

En este contexto, ha anunciado que va a presentar una reclamación para su "inmediata inclusión" en la lista definitiva, aportando la documentación acreditativa "que ya consta en poder de la USC" y ha insistido en que confía en que esta situación "se resuelva con normalidad lo antes posible".

El 16 de diciembre finaliza el plazo de recurso contra esta proclamación provisional y el 19 de diciembre se hará pública la proclamación definitiva de las candidatas.

Finalmente, la primera vuelta de las elecciones deberá celebrarse en febrero y, en caso de ser necesaria una segunda votación, se efectuará el 11 de marzo, mientras que la proclamación definitiva de la rectora será el 23 de marzo.