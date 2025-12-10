La UDC acoge la primera Liga de Debate universitaria organizada por la Asociación Universitaria de Debate

La Facultad de Derecho de Elviña será este jueves y viernes el escenario de la I Liga de Debate de la Asociación Universitaria de Debate de A Coruña (AUDC), la primera entidad de este tipo creada en la UDC en 2023 con el objetivo de promover la oratoria, el pensamiento crítico y el diálogo constructivo entre el estudiantado.

El encuentro se celebrará mañana jueves de 15:30 a 20:30 y el viernes 12 por la mañana, de 10:00 a 14:00, y contará con la participación de 33 estudiantes procedentes de los campus de A Coruña, Santiago y Ferrol, tanto de la UDC como de la USC.

Una cifra que, según sus organizadores, refleja el creciente interés por los torneos de debate en Galicia, especialmente en el ámbito universitario.

Desde la AUDC destacan que se trata de la primera vez que se organiza en la Universidade da Coruña un evento competitivo de debate en formato BP (British Parliamentary), un modelo extendido en el ámbito internacional y que está ganando terreno entre las asociaciones de estudiantes gallegas.

La Liga contará con la presencia de representantes de la CDC (Club de Debate Compostela) y de Simugal, la primera asociación gallega especializada en simulaciones MUN, lo que refuerza la dimensión autonómica del proyecto y su conexión con otras iniciativas emergentes.