El patrimonio cultural de la Universidade de A Coruña añade una gran parte del legado de Siro López

El patrimonio cultural de la Universidade de A Coruña suma una gran parte del legado de Siro López Cedida

La Biblioteca de la Facultad de Filología de la Universidade da Coruña acogió este miércoles por mañana el acto de entrega de la donación bibliográfica de Siro López a la institución académica, el cual contó con la participación del rector de la UDC, Ricardo Cao; el equipo directivo de la facultad; y el propio artista, que estuvo acompañado de compañeros y amigos.

Durante el acto Ricardo Cao agradeció al humorista su generosidad a favor de la Universidad, que se encargará de la conservación de estos fondos, transformándolos en un recurso accesible para la comunidad académica.

Este legado, consistente en cerca de 1.700 volúmenes sobre artes gráficas y una colección hemerográfica, funciona como fuente de información sobre la evolución social y política de varios países a través del prisma del humor gráfico. Comprende desde publicaciones esenciales españolas de los siglos XIX y XX (El Motín, La Codorniz, El Jueves) hasta fondos dedicados a Galicia (El Barbero Municipal, Chan), destacando la obra de Castelao, así como revistas de Portugal (Sempre Fixe) e Hispanoamérica (Caras y Caretas), facilitando el estudio comparado de las culturas satíricas transnacionales.

El Consello de Goberno de la UDC aprobó la donación de este legado bibliográfico del humorista y ensayista gallego en junio de 2024, y en el Consejo Social en julio del mismo año.

A partir de ahora, esta colección de publicaciones forma parte de la Biblioteca de la Facultad de Filología y constituye una aportación patrimonial y documental de gran valor para la investigación y los estudios culturales.