ANPAS Galegas exige una reunión urgente "ante los recortes que afectan a la atención educativa"

ANPAS Galegas han solicitado una reunión urgente con la Dirección Xeral de Ordenación e Innovación Educativa de la Xunta de Galicia para abordar lo que consideran "graves recortes en la atención educativa dentro de los centros públicos de Galicia".

La entidad denuncia "una creciente desatención a la diversidad" que, aseguran, se ha acentuado durante los últimos cursos.

Desde las nueve federaciones que integran la organización advierten de que cada vez más alumnos acuden a clase sin recibir las sesiones de apoyo educativo necesarias, imprescindibles para el progreso académico, la adquisición de contenidos básicos o incluso para mantener una adecuada comunicación con su entorno.

Según explican, "este déficit afecta especialmente a niños y niñas neurodivergentes, con trastornos de comunicación y lenguaje, dificultades graves de aprendizaje o recién llegados que aún no dominan las lenguas oficiales".

La situación se ve agravada por la falta de profesorado especializado en Pedagogía Terapéutica (PT) y Audición y Lenguaje (AL), a lo que se suma la insuficiencia y precarización del personal cuidador.

Este colectivo, denuncian, se ve forzado a asumir tareas educativas que no le corresponden, sin la formación ni el reconocimiento profesional adecuados.

Como consecuencia, el alumnado con Necesidades de Apoyo Educativo está viviendo en primera persona cómo sus especialistas no les están siendo asignados correctamente, vulnerando sus derechos y limitando de forma notable su desarrollo académico y personal.