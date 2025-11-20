PK-PDrugs, la plataforma gallega que personaliza dosis de fármacos, gana el Premio Ennova Health 2025

Imagen de la entrega. Universidad de A Coruña.

El proyecto PK-PDrugs, una plataforma diseñada para personalizar la posología de medicamentos, acaba de recibir el Premio Ennova Health 2025 en la categoría de Transformación Digital en una gala celebrada este miércoles.

Se trata de una herramienta fruto de la colaboración entre el Varpa Group de la Universidade da Coruña y el FarmaCHUSLab, la unidad de investigación e innovación del Servicio de Farmacia del CHUS.

La iniciativa surge para responder a la creciente demanda de tratamientos farmacológicos más precisos, integrando modelos estadísticos avanzados capaces de ajustar las dosis en función de las características de cada paciente.

El objetivo es mejorar la seguridad y eficacia de los tratamientos, especialmente en patologías complejas como las neurológicas o psiquiátricas.

Esta plataforma permite consultar desde cualquier lugar información clave de farmacocinética, disciplina que estudia cómo interactúan los fármacos con el organismo.

Su accesibilidad establece un nuevo paradigma en la gestión de la medicación, facilitando decisiones clínicas basadas en datos y reduciendo errores asociados a dosis estándar.

Desde el equipo desarrollador destacan que PK-PDrugs ha sido validada en casos reales, garantizando no solo su precisión científica, sino también la experiencia práctica de uso para el personal sanitario.

La herramienta no solo mejora los resultados clínicos, sino que también refuerza la sostenibilidad del sistema sanitario mediante una atención más personalizada e inclusiva.

Además, el proyecto es un ejemplo de sinergia entre universidad, investigación biomédica y entidades sanitarias, un modelo colaborativo que impulsa soluciones tecnológicas aplicadas directamente a la atención en salud.