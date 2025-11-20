La experta en tecnología educativa Mar Camacho dará una charla en el primer Foro Generación IA en Galicia

El impacto de la IA en la educación y formación, a debate en Galicia el 27 de noviembre

El primer Foro Generación IA: EduEmpleo 2025 tendrá lugar en Santiago de Compostela la mañana del jueves 27 de noviembre en el hotel NH Collection, con representantes de las universidades gallegas, el gobierno autonómico y empresas

La doctora en Tecnología Educativa Mar Camacho Martí estará en Galicia la próxima semana para participar en el primer Foro Generación IA: EduEmpleo 2025, un encuentro en el que representantes de las tres universidades gallegas, el gobierno de la Xunta de Galicia, la consultora Inetum y empresas como Microsoft, Intel o Red Hat debatirán sobre el potente impacto de la inteligencia artificial en el mundo educativo.

El primer Foro Generación IA: EduEmpleo 2025 pondrá el foco en cómo está cambiando la educación y la formación a consecuencia de la llegada de la IA. Será inaugurado por Román Rodríguez, conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades y Formación Profesional de la Xunta de Galicia, y contará también con la presencia de Ion Ander Bordonaba, director general de Inetum España.

La charla de Mar Camacho Martí, que entre 2018 y 2021 fue directora general de Innovación, Desarrollo y Cultura Digital en la Generalitat de Catalunya, se centrará en cómo los jóvenes de hoy en día están integrando el uso de las nuevas tecnologías, incluyendo la IA generativa, en sus procesos de aprendizaje.

El foro, que es de acceso libre y tendrá lugar en el Hotel NH Collection de Santiago de Compostela desde las 9:00 de la mañana el 27 de noviembre, culminará con el diálogo inspirador de Ainara Zubillaga, Directora de Educación y Formación de la Fundación COTEC, titulado "Ética, equidad y oportunidades: ¿cómo aseguramos que nadie quede atrás?". Además, se leerá un manifiesto final y concluirá con un cóctel networking entre los ponentes.

Programa provisional: