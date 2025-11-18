El director general en España de la consultora Inetum participará en el Foro Generación IA en Santiago

El impacto de la IA en la educación y formación, a debate en Galicia el 27 de noviembre

El primer Foro Generación IA: EduEmpleo 2025 tendrá lugar en Santiago de Compostela la mañana del jueves 27 de noviembre en el hotel NH Collection, con representantes de las universidades gallegas, el gobierno autonómico y empresas

La inteligencia artificial no solo está cambiando la manera de proceder de muchas empresas, sino también revolucionando el mundo de la educación y la formación. Para analizar el impacto de la tecnología en lo que ya se empieza a llamar "generación IA", Quincemil y la consultora Inetum celebrarán el 27 de noviembre un foro en Santiago de Compostela con ponentes de toda Galicia.

El primer Foro Generación IA: EduEmpleo 2025 pondrá el foco en cómo está cambiando la educación y la formación a consecuencia de la llegada de la IA. Será inaugurado por Román Rodríguez, conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades y Formación Profesional de la Xunta de Galicia, y contará también con la presencia de Ion Ander Bordonaba, director general de Inetum España.

El evento contará con la potencia de la doctora en Tecnología Educatia Mar Camacho Martí, que viajará a Galicia para la ocasión, así como con representantes de las tres universidades públicas gallegas y de las consellerías de Educación y Emprego de la Xunta de Galicia.

El foro, que es de acceso libre y tendrá lugar en el Hotel NH Collection de Santiago de Compostela desde las 9:00 de la mañana el 27 de noviembre, culminará con el diálogo inspirador de Ainara Zubillaga, Directora de Educación y Formación de la Fundación COTEC, titulado "Ética, equidad y oportunidades: ¿cómo aseguramos que nadie quede atrás?". Además, se leerá un manifiesto final y concluirá con un cóctel networking entre los ponentes.

Programa provisional: