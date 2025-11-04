A Coruña abre el plazo para las Bolsas Norteamérica con 30 plazas para estudiar en Canadá

Imagen de los participantes de este curso. Concello de A Coruña.

A Coruña abrirá este miércoles 5 de noviembre el plazo de solicitudes para las Bolsas Norteamérica 2026-2027, una iniciativa que ofrecerá 30 plazas dirigidas al alumnado de los centros educativos coruñeses que cursa actualmente 4º de ESO y que permitirá continuar su formación académica en Canadá durante el próximo curso escolar.

El programa, pionero en la ciudad, tiene como objetivo que los jóvenes coruñeses adquieran un mayor dominio del inglés y vivan una experiencia educativa y cultural enriquecedora, conviviendo con familias canadienses y conociendo de cerca su sociedad y su sistema educativo.

Las bases de la convocatoria, disponibles en la web municipal, contemplan dos tipos de ayudas, una de cobertura total destinada a los solicitantes con una puntuación económica familiar entre siete y diez puntos, y otra de cobertura parcial en la que el ayuntamiento asumirá entre el 65% y el 95% del coste de la plaza, garantizando que las familias no tengan que aportar más del 35%.

El plazo de inscripción estará abierto hasta el 18 de noviembre, y las solicitudes deberán presentarse a través del portal de Educación del Ayuntamiento, acompañadas de la documentación requerida.

Las becas cubrirán la estancia completa en Canadá durante el curso académico, incluyendo la tramitación y obtención del visado, el viaje de ida y vuelta desde A Coruña, la asistencia sanitaria y una ayuda mensual de 120 euros para manutención.

Además, el alumnado con menos recursos podrá acceder a una ayuda adicional de 400 euros, previa valoración de los servicios sociales municipales.