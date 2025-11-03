Coruña British International School estrena campus en Culleredo: un espacio que inspira innovación educativa

Coruña British International School estrenará en 2026 su nuevo campus en Culleredo, un espacio moderno y sostenible que redefine la educación británica en Galicia

El nuevo campus de Coruña British International School abrirá sus puertas en septiembre de 2026, convirtiéndose en el colegio británico más moderno y vanguardista de A Coruña. Con más de 14.800 m² construidos sobre una parcela superior a los 38.000 m², el proyecto ofrecerá instalaciones innovadoras para todas las etapas educativas, desde los 3 hasta los 18 años, consolidando el compromiso del centro con una educación global, práctica y experiencial.

Un campus diseñado para aprender, crecer y crear

El curso actual será el último en el campus de A Zapateira, mientras las obras del nuevo centro avanzan a buen ritmo, algo fácilmente comprobable si nos damos una vuelta por el entorno del nuevo colegio británico e internacional en Sésamo, Culleredo.

El diseño del centro contempla un conjunto de edificios en forma de U en torno a un gran atrio central, generando espacios amplios, luminosos y funcionales. Esta disposición favorece la convivencia entre etapas educativas y promueve el aprendizaje activo y colaborativo característico de Coruña British International School.

Espacios que fomentan la creatividad y la innovación

El nuevo centro contará con aulas abiertas y flexibles, laboratorios, talleres y un área STEAM dedicada a la ciencia, la música, el arte y la tecnología. También dispondrá de un gimnasio y un polideportivo de 1.400 m², conectados al edificio principal mediante un pasillo cubierto, además de amplias zonas exteriores adaptadas para la práctica deportiva.

En Educación Infantil, las aulas tendrán su propio patio y una zona de exploración diseñada para estimular la creatividad y el aprendizaje al aire libre. En Primaria, las aulas se organizarán en espacios abiertos y compartidos, sin pasillos tradicionales, con el objetivo de fomentar la cooperación y el aprendizaje práctico.

Compromiso con la sostenibilidad y el entorno natural

Integrado en un entorno natural privilegiado, el nuevo campus dedicará más de 19.000 m² a zonas verdes que se mantendrán en su estado natural. Contará con un sendero perimetral paralelo al río, huertos escolares y jardines educativos que reforzarán el programa exclusivo de aprendizaje al aire libre "The Journey", de Globeducate British International Schools.

Un proyecto abierto a la comunidad

Más allá de su apuesta por la innovación educativa, el proyecto contempla la humanización de los accesos y la mejora de las comunicaciones de la zona, así como la creación de un sendero circular de uso público, que podrán disfrutar también los vecinos de Culleredo.

El futuro de la educación británica en Galicia

Con su apertura prevista para 2026, el nuevo campus del Coruña British International School marcará un antes y un después en la educación internacional en Galicia. Un espacio moderno, sostenible y diseñado para preparar a los estudiantes para los retos del siglo XXI.

Reserva tu visita personalizada para la Semana de Puertas Abiertas que el colegio organiza este mes, entre los días 24 y 28 de noviembre, y descubre de primera mano cómo será el nuevo referente de la educación británica en A Coruña.