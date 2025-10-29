La Universidade de A Coruña critica la postura "inflexible" de la USC para la implantación de Medicina

La Universidade de A Coruña mantiene su intención de incluir la titulación de Medicina en su oferta educativa, pese a la postura "inflexible" de la Universidade de Santiago de Compostela, contraria a esta iniciativa que ha tenido eco en la Universidade de Vigo, donde también se ha valorado la creación de este grado.

Este miércoles, el rector de la UDC, Ricardo Cao, ha afirmado que pese a las reuniones mantenidas entre las tres universidades gallegas, "estamos vendo unha posición inflexible desde a USC". Ante un "problema moi importante na titulación de Medicina" respecto a cómo se imparte la docencia clínica en los últimos cursos, en A Coruña "temos claro o que cremos que é mellor", afirmó el rector.

Cao también ha reiterado que su universidad está dispuesta a colaborar para sacar adelante la descentralización del grado, que por el momento en Galicia solamente se imparte en Santiago de Compostela. En este sentido, ha subrayado que "o que é importante é saber que se entende por descentralización. Desde a UDC, e creo que desde Vigo, entendemos que a descentralización ten que ser respectando a autonomía das universidades que participan. A descentralización non só do ámbito sanitario, senón tamén do universitario".

Ante lo que califica como "o problemón desas máis de 400 persoas que entran cada ano" en lo relativo a la descentralización de Medicina, el rector ha asegurado estar "preocupado por Galicia, como galego e como representante dunha institución pública de ensino superior".

Por eso, pese a que considera que el problema atañe a la USC, "estamos dispostos a colaborar porque nos sentimos concernidos en axudar a iso. Sería irresponsable non facelo".

La UDC analizará un informe sobre la implantación de Medicina

Asimismo, el rector ha adelantado que en la próxima sesión del Consello de Goberno se presentará un "informe pormenorizado" con varios documentos que analizan las líneas generales a seguir para la creación de este título en la UDC.

La reunión está prevista para la próxima semana.