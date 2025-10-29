Un centenar de docentes se encerraron en centros educativos de Galicia hasta un máximo de 18 horas

Más de un centenar de docentes se han encerrado este martes por la noche en seis centros de Galicia —en varios de ellos, hasta un total de 18 horas— para reclamar a la Consellería de Educación "mejoras reales" tanto en el ámbito laboral como en la enseñanza pública.

Según detalla la CIG-Ensino, esta acción está enmarcada dentro del paro laboral de 48 horas de este martes y miércoles, convocado por este sindicato y STEG "por primera vez desde los años '80 en la enseñanza pública".

Un grupo de más de 100 docentes se ha encerrado desde la media tarde del martes en seis centros educativos como "medida de visibilización del conflicto" que sostienen este curso contra la Xunta. En concreto, en el CEIP Alborada de A Coruña; el IES Lucus Augusti de Lugo; el CEIP Amadeo Rodríguez Barroso de Ourense; el IES de Canido de Ferrol; el CEIP Reibón de Moaña —solo de noche— y el IES Valle Inclán de Pontevedra.

En algunos de los casos, el encierro comenzó mientras aún había actividad lectiva en el centro, como en el IES Valle Inclán de Pontevedra. En otros, como en Ourense, recibieron visita policial; y, en la mayoría, hubo llamada de la inspección educativa. Con todo, todos los cierres se desarrollaron con normalidad y sin ninguna incidencia.

A lo largo de la tarde, contaron con la presencia de más profesorado, que colaboró en la elaboración de las fajas para las movilizaciones previstas para este miércoles por la mañana. Además, debatió sobre su situación en las aulas y nuevas medidas de protesta a realizar si la Consellería sigue sin dar "ningún paso decisivo"

La secretaria nacional de la CIG-Enseñanza, Laura Arroxo, en declaraciones a los medios este martes, remarcó que lo anunciado en los presupuestos para 2026 por el conselleiro es "mera propaganda". "La cifra de profesorado que aparece en el capítulo I de personal en esas partidas sigue siendo exactamente la misma que en los últimos cuatro años, por lo que permanece congelada en 34.424", criticó.

Un 12,9% de apoyo a la huelga en su segundo día

La Xunta de Galicia ha situado en un 12,9% el seguimiento de la huelga de docentes en los centros gallegos durante la jornada de este miércoles, que da continuidad al paro iniciado el martes. En su primer día, la Consellería de Educación apuntó a un seguimiento del 13,6%.

El paro laboral de 48 horas, convocado por CIG-Ensino y STEG, ha celebrado su segunda jornada este miércoles, precedido por una manifestación en Santiago y cierres de hasta 18 horas en seis centros educativos de Galicia. Durante esta mañana, se han celebrado nuevas manifestaciones, descentralizadas en las cuatro capitales de provincia.

En declaraciones a Europa Press, la secretaria de la CIG-Ensino, Laura Arroxo, advirtió el martes de que "no va a entrar en el debate de los números" y acusó a la Consellería de Educación de dar el mismo número que en la huelga del 25 de septiembre.

"Tenemos claro que la huelga está siendo un éxito. Está teniendo un éxito de participación en las movilizaciones, también en las protestas que en los propios centros educativos se están haciendo con pancartas o con profesorado manifestándose en redes", manifestó Arroxo.