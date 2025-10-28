La Xunta sitúa en un 13,6% el apoyo a la huelga de docentes en Galicia y la CIG no da cifras

Este martes y miércoles los sindicatos CIG y STEG han convocado una huelga de 48 horas en toda la enseñanza media desde infantil hasta Bachillerato, además de la Formación Profesional y enseñanzas de régimen especial. Entre sus reclamaciones están la bajada de ratios en el inicio de todas las etapas educativas, la recuperación del horario lectivo recortado en el 2011, una mejora ne la atención a la diversidad, la reducción de la burocracia y mejoras retributivas y reducción de la jornada, entre otras.

Pasadas las primeras horas, la Xunta de Galicia cifra el seguimiento del paro en un 13,6%, mientras que la CIG ha declinado dar una cifra, asegurando que "no entrará en el debate de números".

En declaraciones a los medios este martes en Silleda, recogidas por Europa Press, el conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, ha calificado esta huelga de "estrategia política" y la ha vinculado al entorno del BNG.

"Se está dando cumplimiento por parte de las organizaciones del entorno del BNG a un mandato, en este caso, de la UPG, que pone encima de la mesa como estrategia política algo que no compartimos, que es el conflicto", ha lamentado el titular de Educación.

Por su parte, la secretaria nacional de la CIG-Ensino, Laura Arroxo, ha acusado a la Xunta en declaraciones a Europa Press de "dar los mínimos números que el 25 de septiembre".

"Tenemos claro que la huelga está siendo un éxito, está teniendo un éxito de participación en las movilizaciones, también en las protestas que en los propios centros educativos se están haciendo con pancartas o con profesorado manifestándose en redes. Para nosotros, esos son los números y el triunfo de la jornada de hoy", ha incidido Arroxo.

Aunque ha admitido que en Educación "queda mucho trabajo por hacer", el conselleiro ha recordado que existe "una hoja de ruta que pactada precisamente con aquellos sindicatos que quisieron participar y que tuvieron altura de mira".

Un acuerdo que "el sindicato nacionalista despreció y en el que no quiso participar", ha afeado Rodríguez, a la vez que ha señalado que la CIG "tuvo una oportunidad y la despreció, porque prefiere votar por el conflicto", así, ha hecho un llamamiento para que la central sindical "reconsidere su postura".

Además de la huelga, la CIG convocó una concentración en Santiago frente a la sede de la Xunta en San Caetano con reclamaciones "por un ensino diverso e libre" e "menos ratio e máis profesorado".